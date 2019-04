Elsős lesz a gyermek – ez fontos állomás minden család életében. Tapasztalataim szerint a szülők jobban várják ezt, mint a gyerekek, persze ők is rávágják, hogy igen, szeretnék iskolába járni, mert uncsi az ovi, és milyen szép a már időben beszerzett iskolatáska. Az iskolaválasztás kérdése viszont a szülők döntése, és valljuk be, nincs könnyű dolguk, hiszen ma már az iskolák, sőt az óvodák is komoly propagandát folytatnak ilyenkor. Nyílt napok, iskolacsalogató programok várják a hatéveseket és szüleiket. A szakemberek, ezzel foglalkozó szaklapok azt tanácsolják, tanító nénit válasszunk a gyereknek. Ugyanakkor szembejönnek a kor elvárásai: két tannyelvű, avagy sporttagozatos suli a jobb, de jó lenne, ha zenét is tanulna vagy balettozna a gyermek. Persze mindezt egy intézményben, hiszen a logisztika a dolgozó szülőknek nem egyszerű. Ugyanakkor szerencsés helyzetben vagyunk mi, szegediek, hogy nem egy, hanem nagyon sok iskola közül választhatunk.



Bár ki tudja, hogy szerencse-e ez, és nem a bőség zavara. Sokaknak az a szempont, hogy közel legyen a lakáshoz vagy a munkahelyhez, így maradnak a körzetes iskolánál, ám több család tudatosan dönt. Vállalva így a reggeli és délutáni csúcsforgalmat, az idegeskedést, vajon odaér-e a gyerekért, vagy ő lesz az utolsó. Ám már a beiratkozásnál elkezdődik a cidri, befér-e a gyermek, felveszik vagy sem a választott iskolába. Lehet, hiába volt a körülményes és alaposan átgondolt iskolaválasztás, végül egy olyan iskolába és osztályba kerül, amit a szülő szeretett volna elkerülni. És mi van akkor, ha kiderül, hogy a gyermek nehezen találja a helyét az iskolában, nem teljesít jól? Egy a fontos: nem szabad a gyermeket tárgyiasítani, és az ő teljes kizárásával meghozni az iskolával kapcsolatos döntéseket, gondolok itt akár a speciális tagozatokra, szakkörökre.