Ezt behúzták. Végre behúzták. Tizenegy év után újra megnyerte a férfi kézilabda magyar kupát a Mol-Pick Szeged. Egyelőre keresem a szavakat, már azonkívül, hogy kupagyőztes, izzik a csarnok, meg az indulatszavakon kívül, hogy húúú, végreeee, igeeen, mi vagyunk a legnagyobbak, hej, hej!



E sorok néhány perccel a mérkőzés vége után íródtak, úgyhogy mély elemzésre ne számítsanak. Azt viszont minden elfogultságom mellett állítom: a félidei eredmény nem volt reális, hét góllal nem jobb a Szeged a Veszprémnél. Viszont a végeredmény se reális, egynél több góllal vagyunk jobbak, mondjuk hárommal. Úgyhogy arra kíváncsi lennék, hogy mi történt az utolsó negyedórában, már persze Bánhidi Bence kiállításán kívül, mert azt nyilván megérezte a csapat, de az előny még a piros lapot megelőzően kezdett elfogyni.



Tudom, hogy ezzel nem most kellene foglalkozni, erre ráérnénk a hét második felében is, ami miatt ezt felhozom, az igazából a saját idegrendszerem. Nincs már túl sok hátra a szezonból, ez tény, de ha lehet, nem rágnám tövig a körmömet a mérkőzések utolsó tíz percében se a magyar bajnoki döntő két meccsén, se a Bajnokok Ligájában a négyes döntőbe való jutásért játszandó kétszer hatvan percben.



Most vissza az önfeledt ünnepléshez, megérdemli a csapat is, megérdemlik a drukkerek is. Végtére is tizenegy év után újra kupagyőztes a Mol-Pick Szeged! Egészségünkre!