Ahány ház, annyi szokás, illetve ahány ember, annyiféle vélemény, de ha jobban belegondolunk, nagyjából két részre lehet osztani honfitársainkat. Az egyik a „vidéken semmi sincs", a másik a „vidéken minden megvan" csoport. Az igazság most is valahol félúton lapulhat. A problémára a kilencvenes–kétezres évek kultikus sorozata, a Jóbarátok is kitért, az egyik szereplő, Phoebe szegezi neki a kérdést a városból kiköltözni kívánó barátainak: „Mi lesz, ha hajnalban kínai kaját akartok, vagy egy hamis Rolexet, ami az első esőnél beázik?! Vagy, ha egy ázsiai ribit akartok, de azonnal?!"



Elismerem, nem mindenkinek hasonlóak az igényei, nekem sem biztos, hogy ezek ugranának be először, ha valaki arra kérne, mondjak villámgyorsan három érvet a nagyvárosi lét mellett. Bármilyen csábítóak is ezek a lehetőségek, könnyű szívvel le tudok mondani róluk. Aki nem, az valószínűleg elképedve néz rám, hogy hogyan tudok élni éjjel-nappal nyitva tartó virágüzlet, dohánybolt vagy kutyakozmetika nélkül. Vidékpártiként cserébe sorolhatnám a festői tájhoz desszertként szervírozott madárfüttyöt, az egymásnak két bajuszpödrés között kalapemelve köszönő utcabelieket és az áldásos nyugalmat. Ha igaz volna.



Mert nem az. A vidékbe, a faluba is beköltözött a virtuális nagyváros, az ambrózfalvi kissrác nem a sarki boltban veszi, hanem Kínából rendeli mobiljához a tokot, a baksi nagymama pedig nem képeslapra vár a postán, hanem videótelefonál a messzibe szakadt unokával, a szomszédok pedig szépen lassan ugyanúgy elidegenednek egymástól vidéken is, mint egy nagyvárosban. Sőt, be kell ismerjem, egy tyúklépéssel még mindig a városi lét vezet, hiszen a mozit, a színházat, a múzeumot vagy a pezsgő éjszakai életet egyelőre nem lehet netről letölteni. De még az is elképzelhető, hogy egyszer lehetséges lesz. Mondjuk a hamis Rolexről meg az ázsiai ribiről valószínűleg azután is lemondok.