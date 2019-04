Locsolkodós

Zöld erdőben jártam, kék ibolyát láttam – évekig rutinszerűen menekültem, ha meghallottam a kezdő sorokat. Kisvárosban nőttem fel, a locsolkodás kizárhatatlan része volt a húsvéthétfőnek, és hát az ember kreatív, nem elégszik meg a kölnivel. Találékony barátok szódával öntöttek ki minket a húgaimmal hajnalban az ágyból, mint az ürgét, édesanyámat sem kímélve, aki azért jót nevetett végül. Amikor elterveztük, hogy kirándulunk a Vértesbe, reggeltől estig, a kapualjban ért el az első brigád. Vödörrel érkeztek. Két hajszárítás után gyorsan felmentem a hegyre, és úgy döntöttem, egy életre leszámoltam a locsolkodással. Hogy nem így lett, annak két kislány az oka, akik az enyémek, és akik nagy izgalommal várták már az óvodában is a fiúkat a kölnivel. – A Nórival féltünk, hogy minket is leöntenek egy vödör vízzel, de valami spray-vel jöttek – tudósított nagyobbik lányom, és nem akartam elkeseríteni, hogy jön majd az a vödör, ha kamaszok lesznek. Aztán belegondoltam, hogy én sem keseredek el az emléktől, hanem nevetek: igazából kár lett volna kihagyni. Az volt az igazi hagyományőrző locsolkodás, vödörrel, utcai kútról, mint a képeslapokon. A hagyományokat egyébként is úgy tudjuk a legjobban megőrizni, ha természetes részei maradnak a mindennapjainknak, ünnepeinknek. Mint a tojásfestés, aminek az ideje a nagymamámnál mindig nagyszombat.



A gyerekek ugyanúgy várják, hogy menjünk tojást festeni a dédihez, ahogy vártuk mi is. Leveleket, virágokat gyűjtögettünk a kertből, behoztuk a tojásokat a tyúkoktól, mama meg előkereste a lyukas harisnyákat, amikkel már nem lehetett mit kezdeni. A tojásra rátettük a mintának szánt növényt, a harisnyával beburkoltuk, összekötöttük szorosan, mehetett a festékbe. Miután a harisnya lekerült, fehéren ott maradt a virág helyén a minta. Megmaradt, félretett szalonnabőrrel fényesítettük a műveinket, egy igazi sváb háztartásban semmi sem veszhet kárba. Az egész tavaszi kert rákerült a tojásokra, amiből aztán a locsolók válogathattak. Igen, a kék ibolya is.