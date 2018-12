A karácsonyhoz hozzátartozik a fenyőillat, érvelnek sokan a vágott fenyő mellett. A – potyogó – tűlevél, a káromkodás, amikor belefaragjuk a talpba a törzset. Esetlegesen látogatás a sürgősségin, hiányzó ujjak visszavarratása. Elégedetlenkedés a fa formájával, fajtájával, árával, a gyönyörködés ugyanezekben.



Teljes gőzzel elindult a karácsonyfaszezon, a legkisebb, cserepes fenyőért 1500 forintot kérnek, de elmehetünk 40 ezerig is, ha netán kastélyban lakunk. Mivel nincs rokonunk a megyében, a család szinte soha nem tölti Szegeden az ünnepet, ezért karácsonyfát sem veszünk. Így ledobhatom magamról a felelősséget, hogy miattam, mert én hajlandó vagyok megvenni, kivágtak egy szép fát. Mindig is azt hittem, a műfenyő még a gyártásával együtt is nagyobb barátja a környezetnek, hiszen sokáig használjuk. Sok karikatúra, de véres horrorfilm is készült a fenyők bosszújáról, amelyek megunják, hogy kicsapkodják őket a szeretet ünnepe előtt.



Aztán szembesültem vele, hogy egyik kutya, másik eb, közben meg mindegyik fenyő. Ha legalább 20 éven át tudjuk használni a vágott fenyő helyett a műfát, akkor ártunk kevesebbet a környezetnek – derült ki egy kanadai tanulmányból: ehhez képest átlagban 6 évig használunk egy műfenyőt. Nem mindegy, milyen minőség, honnan szállítják, mi az alapanyag. Potyoghatnak a könnyeim a kivágott fákért, de ezeket direkt karácsonyfának termesztik – a csirkét is sajnálom, meg a nyulat, de megeszem mindkettőt. Két választásom azért lenne, ha itthon teremtenénk ünnepi hangulatot: az egyik valamilyen különböző dekorkellékekből, gallyakból összehozott, rajzolt, kötözött, ötletes alkotás, ami egyre nagyobb divat. A másik a cserepes, földlabdás fenyő. Lutri a kiültetés, tudtuk meg – de legalább esélyt adunk a fának egy hosszú, boldog életre, ha már az életet ünnepeljük december végén.