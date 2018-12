A karácsony nem karácsony halászlé, töltött káposzta, rántott hal és bejgli nélkül. A főételek közül van, hogy csak az egyik kerül a családok ünnepi asztalára, a bejgli viszont elmaradhatatlan, el sem tudjuk képzelni a karácsonyt nélküle. Többféle feltételezés is létezik, hogy honnan származik. Az egyik azt mondja, hogy az örményektől került Sziléziába a 14. században, így került Európába, majd a németektől Magyarországra. Mások az úgynevezett pozsonyi kiflitől eredeztetik. Van aki azt állítja, hogy Bécsből került az asztalunkra. Ami viszont egészen biztos: a 19. század közepén terjedt csak el Magyarországon. 1830-ban Czifrai István Magyar Nemzeti Szakácskönyvében említi "Posonyi Finom Mákoskalács" néven. Minden vidéknek, minden háznak, háziasszonynak megvan a maga receptje. Egy recept, ami már generációk óta használatban van, vagy épp a legújabb verzió.



Még aki kevésbé szereti, az is eszik belőle egy-egy szeletet. A megosztó össznépi probléma elsősorban az: mákosat vagy diósat? A népi hiedelem szerint a diót rontás ellen kell enni, a mák pedig bőséget hoz a házhoz. Kollégáim a bejgli teszten diósat kóstoltak. Vagy nagyon finnyásak vagyunk vagy rosszul vásároltunk, a konklúzió az lett: Süssünk inkább otthon! Nálunk nagymamám a bejgli felelős, ő 93 éves, két éve még nekifogott bejglit sütni az édesanyja receptjéből. Nem vagyok nagy bejgli fogyasztó, az ő sütijéből azonban mindig eszek többször is. A boltiból már kevésbé, esetleg egy diósat, mert félek a rontástól, aztán persze még kell egy mákos is, hiszen az gazdagságot hoz. Újabban persze ennek az édességnek is van modern változata: gesztenyés, marcipános és más egyéb különlegesség is, sőt néhány cukrászdában bejgli koszorút is árulnak. Ez a süti is folyamatosan megújul és ez így van jól. A lényeg, hogy karácsonykor minden házban kerüljön finom bejgli az asztalra.