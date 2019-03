A nők társadalmi szerepe a XX. században változott meg erőteljesen. A második világháborútól kezdve a hölgyek is munkába álltak, ők melóztak a férfiak helyett a gyárakban. „We can do it!", azaz Meg tudjuk csinálni! – üzeni nekünk összeszorított ajkakkal, határozott tekintettel és feszülő bicepsszel Rosie, a szegecselő lány a plakátról a 40-es évekből. És bizony meg tudták, és ma is meg tudják csinálni. Ha van rá lehetőség.



Mert egy nőnek manapság egyszerre kell megteremtenie az otthon melegét, a család békéjét, és a nagyobbik gyerek kutya által félig megrágott házi feladatát is egészen biztosan neki kell előkerítenie, miközben az egyik kezével a tűzhelyen készülő vacsorát kavargatja, a másikkal meg mondjuk a holnapi nagy céges prezentációját pötyögi.



Nem irigylésre méltó helyzet, annyi szent. Lehet, hogy az extra terhelés néha még az önmegvalósítás vágyát is kiöli a nőkből. A férj nem segít eleget, a mama messzire lakik, az anyós szerencsére még messzebb, a bölcsődébe meg nem árt, ha már a bébi születésének másnapján bejelentkezünk, hogy csókolom, akkor egy olyan huszonnégy hónap múlva jönnénk, ha megoldható.



Ha a kormány családvédelmi akcióterve a férjek hozzáállásán és munkaidején, vagy a nagyszülők földrajzi távolságán nem is változtat, azért abban mindenképp javít a helyzeten, hogy ha tényleg sikerül utódvállalásra sarkallni a népet, akkor majd a porontyokat is biztonsággal lehet elhelyezni. Most éppen Zsombón és Mórahalmon bővítik a bölcsődéket, országosan pedig a jelenlegi 50 ezerről 70 ezerre szeretnék bővíteni a bölcsődei férőhelyeket 2022-re. Így az anyukák is biztonságban tudhatják majd az apróságokat, és nyugodtan mehetnek vissza dolgozni meg önmegvalósítani. Mert ha van rá mód, a mi anyáink, feleségeink, lányaink biztosan meg tudják csinálni.