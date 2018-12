Gyönyörű a szegedi Széchenyi tér, Európában is a legszebbek közé tartozik, nem csoda, hogy a városlakók nagyon féltik a többmilliárdos átalakítástól. És nem feltétlenül a régen minden jobb volt megközelítésből. Temérdek fekete-fehér vagy színezett kép maradt fent a békebeli állapotokról, és azokon valóban tetszetős arcát mutatja a tér.



Én is féltem, hogy ne legyen olyan sok kőburkolat, mint a nyári kánikulában szinte használhatatlan Klauzál téren, de itt növelik a zöld felületet. Autósként ugyanakkor egy kicsit bosszankodom a jövőben várható forgalomkorlátozás, majd a végleges kitiltás miatt, de megértem, Európa errefelé megy.



A mélygarázs is előremutató, bár közel sem új ötlet, évtizedekkel ezelőtt is felmerült már, de akkor, a kapitalizmus kezdeti éveiben az autók mellett üzleteket is álmodtak a föld alá. Azért jó, hogy ez nem így történt. Modernizálni kell, ez nem kérdés, ahogy a Dugonics térrel és a Somogyi utcával is történt, ám ez az irány nem mindenkinek tetszik. Nekem rendben van, de ez ízlés kérdése, és akár lehet megosztó is.



Mint ahogy nagyon megosztotta olvasóinkat a Bertalan híd lábánál épült társasház országosan győztes homlokzata is. Lapunk fotósainak tetszik, nekem kevésbé jön be ez a modern erődítmény, a lőrést mintázó ablakokkal.



A tervezők a használhatóságra törekedtek, és a látványterveket nézve, ez valóban sokat javul, gyalogosok és sétálók paradicsoma lesz a Széchenyi tér. És csökken a túlhasználat – már ami a fesztiválokat, vásárokat illeti, mert azokból azért jóval több volt, van a kelleténél.



És a kelleténél hosszabb idő alatt épültek fel, elzárva, illetve korlátozva a fősétány forgalmát. A csinosabb, gyorsabban felállítható pavilonok mellett az események szétterítésére is szükség van, még akkor is, ha itt „esik át rajta" legkönnyebben az ember. Mert a Széchenyi tér ezt megérdemli.