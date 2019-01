Megtalált pénz

Elvesztettem hétezer forintot, de előkerült, a megtaláló pedig egy gép. Röviden ennyi a történet a digitális világban is létező becsületről. Hosszabban: megkaptam a banktól levélben az új kártyámat, amelyet aktiválni kellett. A szegedi Mars téri OTP-automatánál becsúsztattam, kértem vele 7000 forintot, láttam, hogy minden rendben, eltettem a kártyát – és otthagytam a pénzt. Ez csak másfél óra múlva tudatosult bennem, amikor kilométerekre onnan fizetni akartam volna, és belenéztem a tárcámba. Leizzadtam a méregtől, hogy ennyire szórakozott vagyok, minél ritkábban fordul elő ilyesmi, annál jobban dühít.



Az első ötletem az volt, hogy felhívom az automata melletti boltot, nem vitt-e be valaki hétezer forintot, ami ottmaradt az automatában. Nem, nem vitt be pénzt senki – hallhattam –, arra már keresztet lehet vetni. Akkor én is így gondoltam. A feleségem azonban azt javasolta, hogy a bank internetes oldalán működő csetablakba írjam meg, mi történt. Így volt, és pár perc múlva jött a válaszüzenet. Olyan információ volt benne, amit, mint utóbb kiderült, velem együtt sok ismerősöm sem tudott: az automata 20 másodpercen belül visszahúzza a pénzt, ha nem vette el, aki kérte. Ugyanezt teszi a bankkártyával is, hogy ne élhessen vele vissza más. Kaptam egy telefonszámot, amit felhívtam. Az adataim alapján azonosított egy hölgy, megnézte, mi történt, és azt látta, az automata visszavette a hétezer forintot, csak valamiért nem tudta sztornózni a pénzfelvételemet. Ezt azonban el lehet intézni: írt egy kérelmet a nevemben, visszaolvasta, és megígérte, tizenöt banki munkanapon belül el fogják bírálni. Két nap múlva csipogott a telefon: jóváírták a hétezer forintot.



Szerencsém volt. Azt persze nem tudom, mi történt volna, ha abban a húsz másodpercben másvalaki is odamegy az automatához.