Amikor a Bonafarm-csoport megvásárolta a szentesi Hungeritet, komoly gazdasági szakportál kezdett el aggódni az ugyancsak Csányi Sándor érdekeltségébe tartozó Pick régóta tervezett szegedi zöldmezős beruházásáért. Azóta kiderült, az utóbbi előkészítése zavartalan, a szakminisztérium, a szegedi önkormányzat és a húsipari cég vállvetve dolgozik a közműterveken.



Van mit egyeztetniük, hiszen nem csupán egy versenyszférában dolgozó, profitorientált, magántulajdonú cég építkezését és majdani gyárát kell kiszolgálnia a többségében új építésű közműveknek, hanem az ELI mellé tervezett tudományos parkot is. Utóbbi területén lassan befejeződik a volt szovjet laktanya bontása, illetve a sitt elszállítása, s ezzel eltűnik egy óriási szégyenfolt Szeged északi kapujából. Ha valaki csúcsidőben érkezett a városba, vagy indult útnak Budapest felé, még ideje is volt nézegetni az egykori laktanya enyészetnek induló épületeit – csak araszolni tudott az autójával a kétszer egy sávon.



Nem a Pick kap dupla széles utat a jövőben az új gyárához, nem a tudományos parkot tisztelik meg vele az illetékesek, bár a kettő együtt már ok lehet cselekvésre. Különösen úgy, hogy régi adóssága ez már az állami – önkormányzati – infrastruktúrának. A csongrádi megyeszékhelynél jóval kisebb és kevésbé fontos városok autópálya-csatlakozása előrébb jár, szélesebb, gyorsabb áteresztőképességű, mint a szegedi – ennek most tényleg bele kell férnie.



Néhány éve egy akkor még nem túl nagy számítástechnikai cég költözött a környékre, kicsit első fecskeként a „pusztába", mára körbeépítették őket. Maguk is kinőtték telephelyüket, és a szomszédban bérelnek irodát, míg bővítik a sajátjukat. – Egész jó környék lesz a végén, megtisztelő társasággal – mondta az ügyvezetője, azt meg mi tesszük hozzá, hogy lassan arrafelé ki lehet tenni a megtelt táblát.