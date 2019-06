Tudom, hogy nem sokan értenek velem egyet, de én örülök a hőségnek, akármilyen hirtelen is jött. Húsz fok alatt szerintem hideg van, húsz és huszonöt között hűvös, attól felfelé körülbelül 32 fokos hőmérsékletig pedig jó az idő. Nem szeretem a telet, mert még sosem sikerült annyira felöltöznöm, hogy ne fázzak. A hóeséssel úgy vagyok, hogy ha az az iskolai téli szünet idején végig esne, akkor a gyerekek öröme miatt hajlandó lennék jó arcot vágni hozzá, egyébként csak a bosszúság van vele. Valószínűleg időjárási szempontból rossz helyre születtem, úgy ezer kilométerrel délebbre ideálisabbnak látom a hőmérsékleti viszonyokat. Tehát én most örülök, annál is inkább mert pont a gyerekek miatt a lehető legjobbkor érkezett: a hétvégén kezdődik a nyári szünet is.



Az egyetlen dolog, ami miatt nem lehet felhőtlenül boldog az ember, az pont a hirtelenség. Nem először, és sajnos valószínűleg nem is utoljára írom ezeken a hasábokon: bárki bármit is gondol, a klímaváltozás a létező valóság. Ezt bizonyítja az eddigi idei időjárás: február 28-án Sárváron 23,5 fok volt, de Csongrád megyében is az átlagosnál jóval melegebb volt a tél legvége és a tavasz legeleje. Aztán jött a hideg április, közben tavaly óta a folyamatos csapadékhiány, májusban pedig belefulladtunk az esőbe, miközben még mindig hűvösebb volt, mint kellett volna. És most, egyik napról a másikra itt a kánikula.



Jobban kellene vigyáznunk.