Melós egészség

Van állítólag valami remek statisztika arról, hogy egy nő életében nagyjából hatvanszor áll neki diétázni, fogyókúrázni. És nincs is ezen mit csodálkozni. A történet úgy kezdődik, hogy meglátjuk a hason, háton az első redőket, és kétségbeesetten elrohanunk egy bioboltba.



Cukorpótló, lisztpótló, biovackok és saláták – a félhavi fizetést elköltve már meg is nyugszunk, menni fog ez. Aztán amikor már egy hete esszük a csirkét rizzsel, az egészséges kenyér tésztája tizedjére is csak egy folyós massza, a háztartásban élő pasik pedig egyre elégedetlenebbek, hogy mikor eszünk már egy jó pörköltet vagy legalább rántott húst, nos akkor az egész valahogy nyögvenyelőssé válik.



Ráadásul jön életünk párja, és elhiteti velünk, hogy így is nagyon szépek vagyunk, és már nem is olyan fontos az a diéta – egészen a bikiniszezon kezdetéig.



Az egészséges életmóddal a legnagyobb probléma az, hogy túl macerás. Sokkal egyszerűbb beugrani a pékségbe valami finom szénhidrátbombáért, mint előre elkészíteni és bedobozolni reggelire a zabkását, tízóraira a sajtot dióval, ebédre pedig a levest, zsírszegény húst és zöldségeket. Amelyeket persze el is kell készíteni – mondjuk előző este, ahelyett, hogy végre leülnénk pihenni egy hosszú nap után.



Szóval melós dolog a fogyókúra és az egészséges életmód, amelyeket csak a legelhivatottabbak űznek életvitelszerűen. A többieknek marad a próbálkozás, majd a beletörődés, hogy ez így nem megy. És persze a következő fellángolás, amikor ismét rossz passzban sikerül belenézni abba a fránya egész alakos tükörbe.