Menő falusiak

Kicsiny falu az én falum, legkisebb az egész vidéken s a legszebb – Benedek Elek mondata jut eszembe mindig, amikor hazalátogathatok a szülőfalumba. De nem volt ez mindig így. A Kunágotán töltött 22 év alatt sokszor mondtam, hogy mennyire utálok ott lenni, milyen jó lenne városban élni, mert akkor nem kellene órákat utazni azért, hogy csinos ruhákat vásároljak, és amúgy is, mennyire idegesítők már az emberek, hogy mindenki tud mindenkiről mindent, elferdítve, akárcsak a Barátok köztben. Mégis szépnek látom, mert a miénk, mert itt mindig otthonra lelek, és minden szembejövő embernek köszönhetek, a buliban pedig mindenkit ismerhetek. Ahogyan Radnóti Miklós is írta: „Itthon vagyok. S ha néha lábamhoz térdepel egy-egy bokor, nevét is, virágát is tudom, tudom, hogy merre mennek, kik mennek az úton..." És talán ettől szép az egész, ettől menő falusinak lenni.



Ahogyan az idősek is tárgyalják a padon ülve, évtizedek óta nem volt olyan felújítás, mint most a TOP keretében, mégis tudtunk örülni a parkunknak, a több mint 100 éves óriástölgynek az önkormányzattal szemben, az egész főutcát megszépítő cseresznyevirágoknak tavasszal, vagy épp a megyekettes focicsapatnak, ha úgy adódik, hogy nyernek, mondjuk ez mostanság egyre gyakoribb. Apróságok, és javában elvésznek amellett a fejlesztési csomag mellett, amely most megvalósulni látszik. Megújul a piac, a kerékpárút, a rendelők, a községháza, és még sorolhatnám, sőt, a Magyar Falu program keretében most mi is újabb lehetőségeket kapunk az életben maradáshoz számos községhez hasonlóan. 21. századi körülmények közt zajlanak majd a mindennapok, hiszen ez nekünk is jár. De nem is ez a legfontosabb a falusi embernek, hanem hogy jó legyen a termése és tojjanak a tyúkok éjjel-nappal.