Közhelynek tűnik, de nagy igazság: ahhoz, hogy az ember meg tudja őrizni az egészségét, mozogni kell. Úszni, futni, focizni, vagy legalább kerékpározni – utóbbi azért jut eszembe, mert jómagam, bár fiatalon még az aikidót és a vívást is kipróbáltam, manapság leginkább nyeregbe pattanva mozgatom meg az izmaimat. Ez persze egyben hasznos is, hiszen munkába, vagy a helyben készülő riportjaim helyszíneire is a legtöbbször két keréken szoktam érkezni. Hasznos dolog ez, hiszen az ember így ráadásként sok mindent meglát, ami az autóban ülve elkerülné a figyelmét.



Ahhoz persze, hogy valaki megmozduljon, legtöbbször szükség van valamilyen motiváló tényezőre is. A lapunkban bemutatott makói veterán atléta, a most 75 esztendős Sebők Árpád például elmesélte nekem, azért kezdett sportolni, mert a hivatalban, ahol dolgozott, azt látta, hogy kollégái közül a negyvenes évek végét elérve sokan elveszítik testtartásukat. Ő nem akart így járni – nem is járt, még ma is sorra nyeri az érmeket. Az ehhez hasonló történetek például jelenthetnek ösztönzést azoknak, akik azon gondolkoznak, elkezdjenek-e valamilyen sportot űzni.



Az is közhelynek hangzó igazság, hogy a legolcsóbb gyógyszer a megelőzés. Éppen ezért jó, hogy a megyei szabadidősport-szövetség egyre több helyen, még a legkisebb falvakban is igyekszik edzéslehetőséget biztosítani az érdeklődőknek – több sportágban, ráadásul ingyen.



És ha már megvan az alkalom is, a motiváció is, talán tényleg egyre inkább trendi lesz a mozgás.