Sokáig azt gondoltam, azon aggódtam, hogy egyszer majd hozzám is bekopogtat a Nemzeti Adó- és Vámhivatal egyik munkatársa a havi negyven, Kínából érkező kis csomagomért. Eddig még nem jelentkeztek, bár remélem, hogy nem is akarnak...



Viszont annál a több száz, vagy az is lehet, hogy több ezer embernél sem csengettek még, akik jövedelmük vagy nyugdíjuk kiegészítéseként lakásokat adnak ki, mindezt úgy, hogy adót sem fizetnek utána. Sőt olyan is van, aki ezt főállásban műveli. Elég szép kis bevétel havonta, már egy lakás is, de ismerek olyat, aki három-négy ingatlant ad így ki. Abból a havi félmillióból csak meg lehet már élni valahogy, még ha minden évben drágább is a kenyér, a csipsz meg a sör.



Tök egyszerű kijátszani a hivatalt egyébként. Erre akkor jöttem rá, amikor az egyik főbérlőm rendszeresen a kezébe kérte a lakbért és a rezsit, ahelyett, hogy a számlájára utaltam volna a pénzt, a megjegyzés rovatban pedig feltüntettem volna, hogy melyik havi lakbér. És ezt rajtam kívül a többi lakásban élővel is eljátszotta, hiszen így bevételként nem jelenik meg több százezer forint a bankszámláján, nem vizsgálódik senki utána. Csak fogja, és beteszi a dobozába. Ez ám a nagy biznisz, nem a kínai telefontok meg az üvegfólia kartonszámra.



De vajon meddig mehetnek el? Hol van ennek a határa? Miért esik nehezükre befizetni a 15 százalékos adót? Mert akkor egy nyaralással kevesebb lenne? Nekem sem szívmelengető havonta 40-50 ezret odaadni nekik, arról nem is beszélve, hogy havonta mennyi járulékot meg minden mást levonnak a fizetésünkből. És aztán még adózunk is keményen minden évben. Na de van az a mondás, hogy a hazug embert hamarabb utolérik, mint a sánta kutyát. Aztán fizethetnek csak igazán.