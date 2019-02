Négy kerék

Első pillantásra talán felesleges luxusnak tűnhet, hogy az új családvédelmi akcióterv egyik elemeként az autóvásárlásban is segíteni tervezik a nagycsaládosokat. A részleteket persze még nem tudjuk, annyit azonban már igen, hogy egy minimum hétszemélyes, új kocsi beszerzését támogatja a kormány. A legalább három, 18 év alatti gyermeket nevelő családok 2,5 millió forint vissza nem térítendő támogatást kapnak, úgy, hogy a vételár legalább felét saját zsebből kell állniuk – szólnak a híradások.



A feltételeket olvasva bizonyára vannak, akik úgy gondolják, hogy lehetne ennél fontosabb dolgokkal is segíteni azoknak, akik több utódot vállaltak. Félig-meddig talán igazuk is van, de ha az ember jobban belegondol, sokan lesznek, akik örülni fognak a lehetőségnek. Miért lehet azt mondani, hogy a kocsi a sok gyereket nevelőknek nem részletkérdés? Akinek van nagycsaládos ismerőse, netán maga is az, pontosan tudja, hogy a csemeték mindennapi élete mennyi logisztikát igényel. És akkor arról még nem is beszéltünk, hogy kocsi nélkül vagy kis kocsival milyen nehéz összehozni egy rokonlátogatást vagy egy családi kirándulást az ország valamelyik távolabbi sarkába.



Persze, aligha tévednek azok, akik azt mondják, ezzel a támogatással az autógyárak is jól járnak. Minden bizonnyal, de a kocsi hasznos. És ha már van, jobb, ha a család egy új, kis fogyasztású és biztonságos járművet tudhat a magáénak, nem egy leharcolt használtat – ezzel pedig mindenki jól jár.