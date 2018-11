Nem ünnep ez

Száz éve, 1918 novemberében született újjá a független Magyarország, de ezt nem ünnepli senki. Erről is szó volt hétfőn este Szegeden, a Tiszatáj novemberi számának bemutatóján. A folyóiratban hat írás foglalkozik azzal, milyen tapasztalatokkal járt a háború elvesztése, és azzal, hogy sokszor miért nincs köszönőviszonyban egymással az élmény és a történettudomány által utóbb megírt história. 1918. november 16-át Bencsik Péter történész hozta szóba: kikiáltották a – mai értelemben vett – köztársaságot, és ünneppé nyilvánították azt a napot, amely aztán soha többé nem volt az. Ennek mindig más oka lett. Ma az első világháború lezárásában elsősorban a veszteséget, a történelmi Magyarország felbomlását, a későbbi trianoni döntés tragédiáját látják. 1918 másképp is érdekes korszakhatár a történészek számára. Az előtte eltelt időszak értékelésében sokkal könnyebb megegyezésre jutni, míg ami azután történt, arról szenvedély nélkül nem szokás, és mintha nem is illene beszélni. Rendszeresen egymásnak feszülnek a szakma képviselői egy-egy korabeli jelenség megítélése fölött, olykor elég annyi, hogy az egyikük a tanulmányában idézőjelbe teszi a vörösterror szót. Ezek a viták nem úgy zajlanak, mint a közösségi oldalon látható diskurzusok. Vannak elvek. Van különbség határozott érvelés és személyeskedés között. Evidens, hogy aki hozzászól, az rászánja az időt a másik emberre, nemcsak odacsap, hogy aztán hátrafelé nyilazva meneküljön. Azt pedig nem veszik komolyan, aki figyelmen kívül hagy egy forrást, csak azért, mert az nem illik bele a képbe.



A történelem azonban nálunk nem csak a történészek ügye. Aki ünnepségre megy, együtt tűnődhet a szónokkal azon, naiv pacifista vagy nemzetvesztő áruló volt-e Károlyi Mihály, és megérezte-e Tisza István, mi vár rá, esetleg direkt kísértette-e a sorsot. Az ünnep szembesülés azzal, hogy töriből valamiért még nem zártak le minket, bármikor feleltethet a szomszéd vagy a kollégánk. Vajon így fog eltelni a következő száz év is?