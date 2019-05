Alföldi városként, viszonylag tágas utcákkal könnyű dolgunk van Szegeden a kerékpározás tekintetében, hiszen nem kell hegyekre, dombokra felkapaszkodni kétkerekűnkkel. Helyette viszont van két hidunk, ami épp elég fejtörést tud okozni.



A Belvárosi híd minden reggel és késő délután jelentős kerékpáros-forgalmat hordoz a hátán, de ott Újszeged felé van kerékpárossáv az autók mellett, míg visszafelé külön járdán közlekedhetünk. És joggal csengethetjük le a gyalogosokat, hiszen az a rész csakis a drótszamarasoké. Viszont a Bertalonon már korántsem ilyen egyszerű az élet: ott a biciklizés sokkal többet jelent az A pontból B pontba való eljutásnál. Az maga a túlélés.



Ugyanis kiderült, hogy bár nincs külön sáv kijelölve rá, az autók mellett haladva kell átjutni a város egyik feléről a másikra. Igen, azok mellett az autók mellett, amelyek sofőrjei a hosszas dugóban várakozás után szinte tövig tapossák a gázt a hídhoz érve, fittyet hányva a sebességkorlátozásra, csak suhannak. Elképzelem, ahogy reggel szépen felöltözve, belőtt hajjal, sminkben tekerek ott a melóba, és vagy harminc ilyen jármű elhajt mellettem. Szerintem a reggeli minimum egyórás készülődésemnek pillanatok alatt lőttek. Arról nem is beszélve, hogy végig rettegve ülnék a biciklin, mikor hajt nekem valami őrült, csak mert ő haladna, és végül a vétlen inná meg annak is a levét, hogy lezárták az egyik sávot. Inkább ne próbálkozzunk ezzel. Ennyit a környezetbarát közlekedésről. Pedig a biciklizés egy társadalmi jelenség, egy életérzés, de mint minden természetes dolognak, úgy ennek is megvannak a maga törvényei. Ez esetben most az a törvény lép életbe, hogy inkább toljuk, mint tekerjük. A Belvárosin is nehéz egyébként nyugodtan áthaladni, pláne annak, aki jót bámészkodik a nyeregben ülve, ahelyett, hogy haladna, kikerülni pedig esélyünk sincs, a sáv nem alkalmas arra.