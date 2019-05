Nyüzsög a város

Gyermeknap, borfesztivál, hídivásár, hősök napja, EP-választás, nyitott szertárkapuk, MOL-PICK Szeged-meccs, sárkányhajó-viadal, jótékonysági futás, 30 éves a vadaspark – ennyi mindent ide felsorolni is nehéz, nemhogy észben tartani. Mi is hosszú listával indultunk neki a hétvégi ügyeletnek kollégámmal, csak így tudtunk mindenhova odaérni, pontosan – bár őszintén szólva, nem volt egyszerű dolgunk.



Szegeden megszokott, hogy folyamatos a pörgés, mindig találni programot, de az a hétvége most igazán különös volt. Mindenki szombat–vasárnapra szervezte az eseményét, így arra a kérdésre, hogy „Merre menjünk?" vagy „Mit csináljunk?" mindenki hamar talált választ. Talán túlzottan is sok volt a lehetőség, hát még az az emberáradat, amivel szembetalálta magát az a városlakó, aki a belvárosba ment. Szabad parkolót találni szinte lehetetlen volt, mint ahogyan



a Széchenyi, a Dóm, a Klauzál és a Dugonics tér környékén kerékpározni is. Ember ember hátán. De ahogyan Joshua Wolf Shenk író is kifejtette: „A városok felnagyított mágneses terek. Lármásak és zsúfoltak, de vonzzák és meg is tartják mindazokat, akik készek kiállni a nyüzsgés okozta megpróbáltatásokat, mert keresnek valamit: egészen pontosan egymást.



" Na ilyen mágnes volt Szeged is a hétvégén, a mérhetetlen eseményhez pedig végre jó idő is párosult. Régóta vártunk erre a nyárias időjárásra, mert idén valahogy nem akar kitavaszodni, mindig csak néhány napig élvezhetjük



a jótékony napsugarakat. Most is azt írják a meteorológiai előrejelzések, hogy egész héten szakad majd az eső, és a szél is élénk lesz, csütörtökig pedig 5-6 fokkal a napközbeni hőmérséklet is visszaesik. Ennyit a jókedvről. Jól tette, aki a hétvégén kimozdult és magába szívta a D-vitamint, a nyüzsgés közben szerzett fáradtság kipihenésére pedig úgy tűnik, egy egész hetet kapunk.