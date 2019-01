A XXI. század kulcsszava az „okos". Okos a tévénk, a telefonunk, az óránk, sőt, a boltok polcain már okosvíz is kelleti magát, amit aztán az okosotthonunkban eltehetünk az okoshűtőnkbe. Az utóbbi egyébként amellett, hogy szórakoztató-központtá varázsolja a konyhánkat, még be is vásárol helyettünk – mindezt persze csak azoknak mondom, akik épp nem követik az aktuális hűtőtrendeket.



Szóval óriásléptekkel haladunk az okosodás alkalmazásokkal kikövezett útján, és bár jócskán felesleges húzásnak érzem azt, hogy videózhatok a hűtőmön, vagy aktivitásmérő okosnyakörvet tehetek a kutyámra – ez valószínűleg az öregedés első jele –, mégis jó, hogy a gép megint az ember szolgálatába állt, és kényelmesebbé teszi az életet. A sok fölösleges extra meg majd használat közben úgyis lekopik, letisztul.



Legutóbb egy szegedi társasház lett okos, a lakók egy pályázat segítségével valósíthattak meg olyan okosmeg-

oldásokat, amelyek a házat biztonságosabbá, a közösségi életet pedig még jobbá teszik. A teljes társasházat lefedi így a wifi, a lakók pedig a mobiljukon is megnézhetik a biztonsági kamerák képeit.



Bevallom, én még az ablakon kikönyöklő otthonkás nagymamák látványán nőttem fel, felénk az volt a zárt láncú térfigyelő hálózat. Kicsit még szokni kell a gondolatot, hogy korunk mamókáinak már elég csak az okostelóra rápillantani, és rögtön tudják, hogy a felső szomszéd unokája jön látogatóba a mamához, vagy épp a csinos műkörmös fogadja az udvarlóját a harmadikról.



És ez így van jól. Használjuk bátran a kor megoldásait, sose mondjuk semmire, hogy „á, én már öreg vagyok ehhez, nem tudom megtanulni". Ha állva hagy bennünket a kor, amiben élünk, a körülöttünk lévő embereket sem fogjuk annyira megérteni. Mindig legyünk egy kicsit okosabbak, mint a telefonunk.