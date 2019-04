Okosvízóra

Az okostelefon fényképezőgép internetkapcsolattal, az okosóra csuklón viselt telefon. Az okoskarkötő szól, ha hívják a gazdáját, üzenetet kap Facebookon – vagy olyan szórakozott, hogy elhagyta a telefonját. Létezik okostévé. Az okosotthonokról 2017-ben azt írták, „két éven belül le fogják tarolni a piacot". Az okostányér akár mondhatná is, hogy túl meleg vagy sótlan a leves, zsíros a pörkölt, nem kellene kétszer szedni – de nem ilyen. Ez csak a dietetikus szövetség által készített, az akadémia ajánlásával terjesztett táplálkozási útmutató divatos neve. Ezt azért soroltam ide, mert az okosholmik elterjedését sokan szorongással figyelik. Pedig az a helyzet nem állhat fönn – legalábbis sokáig nem –, hogy az ember hülyébbnek érezze magát, mint a gépei. Egy újítás vagy megkönnyíti az életet, és akkor elterjed, vagy bonyolult, csak a megszállottak találnak örömet a kezelésében, és megmarad kuriózumnak, mint az okossörnyitó, amely értesíti a barátokat, ha a gazda bontott egy üveg sört. A harmadik eshetőség, hogy spórolni lehet vele. „A távleolvasásos módszerrel 379 db nem lakáscélú bérleményben és 1508 db lakásban folyamatosan monitorozható az együttes vízfogyasztás" – közli a szegedi IKV Zrt. és a Szegedi Vízmű Zrt. az okosmérésprogramról. Ez azt jelenti, hogy az új órákkal felszerelt önkormányzati tulajdonú házakban úgy tudják leolvasni az óraállást, hogy nem kell becsöngetni senkihez. Tudják, melyik házban mennyi a vízfogyasztás hétköznap és hétvégén. Így azonnal föltűnik, ha valahol több folyik el, rögtön észreveszik a csőtörést.



Ezt a rendszert megérné magánházakban is fölszerelni. Biztosan van, vagy lesz rá megoldás, elérhető áron, a tudomány nem áll meg. A gazda átgondolja, zavarja-e, hogy a szolgáltató azt is tudja róla, mikor szokott fürödni.