Olcsó és finom?

Röviden, igen, van ilyen is. De ha csak ennyit írnék arról, hogy mennyibe kerülnek és milyen minőségűek az alsó árkategóriás jég­krémek a hazai piacon, az kevés lenne, úgyhogy nézzük! Kolléganőm írt egy cikket, aminek elég figyelemfelkeltő már a címe is: Kevesebb mint 3500 forintból 20 gyerek is bejégkrémezhet. Ebből kis matekkal arra lehet jutni, hogy vannak olyan jégrémek, amelyek alig kerülnek kétszáz forintba, és nem kell kórházba vinni a gyereket, ha megette. Az ilyen és hasonló teszteket egyébként mi magunk szoktuk csinálni, de azért a fagyi mégiscsak más, egyék a kölkök, ha lehet. A lényeg, hogy az alapár a 250 forint volt, mert körülbelül ennyi egy gombóc fagyi a városban. Kollégáim három boltba mentek be, és összesen húsz olyan jégkrémet találtak, ami ennél olcsóbb volt. Volt három fajta is, amit 59 forintért vettünk, a leggyakoribb ár pedig a 199 forint volt. Szerintem különben nem merték megkóstolni, ezért inkább elmentek egy gyerektáborba.



Az eredmények előtt azért kitérnék arra, hogy én is szoktam olcsó vagy olcsóbb dolgokat venni, legutóbb például alsógatyát. A hétvégén nem volt kedvem elmenni egyik puccos fehérneműboltba sem, így az egyik kínainál vettem gatyát, darabját nem egészen hétszáz forintért. Vettem is gyorsan hatot. Direkt nem hetet...



De térjünk vissza a gyerekekhez, akiket továbbra sem értek. Kiderült, hogy az egyik kedvencük a kaktusz (!) fagyi lett. Lényeg, hogy volt a srácok szerint egészen finom jégkrém is, aminek az árába nem roppan bele a szülő. Azaz csak oda kell figyelni, és simán lehet olcsón vagy olcsóbban jó minőségű dolgokat venni.