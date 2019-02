Egyre több bliccelő utas fizeti be a bírságot – osztotta meg örömét a nyilvánossággal a MÁV-Start. A hétfőn lapunkhoz is elküldött közleményből kiderül, 2017-ben 63 millió forint folyt be a kiszabott bírságokból, 2018-ban már 93 millió. Tavaly és tavalyelőtt is körülbelül 35 ezer jegyzőkönyvet kellett kiállítani jegy nélküli utazás vagy más vasúti szabálysértés miatt. Tehát a 46 százalékos növekedés annak köszönhető, hogy a MÁV-Start „követelésbehajtási hatékonysága fokozódott". A cég munkatársai telefonon hívják az adósokat, SMS-t küldenek nekik, és levélkampány is folyt. Akivel lehet tárgyalni, azzal fizetési megállapodást kötnek. A követelésbehajtó megengedheti, hogy az illető részletekben utaljon. Halasztható is a fizetés, még mérsékelni is lehet utólag a bírságot. Akik nem működnek együtt, fizetési meghagyást kapnak. Tavaly ötszáz ilyen határozatot bocsátott ki a cég, százötven esetet adott át végrehajtásra. Előfordult, hogy veterán autót foglaltak le az adósság fejében.



Retró verdára telt, de sajnálta a pénzt vonatjegyre? – sugallja a kérdést a kollektív tudatnak a sajtóközlemény. Amely ott ér véget, ahol igazán érdekessé válik. Nem a kocsi érdekel, hanem az, hogyan változik a hajlandóság a szabályok betartására. Kevesebb lesz a bliccelő, ha jobban ellenőriznek – vagy épp így derül ki, hogy többen vannak, mint eddig gondolták, és bármit lehet csinálni, kábé ennyien mindig próbálkozni fognak Magyarországon? Ha hülyeséget követ el a magyar, és lebukik, még mindig azzal mentegeti magát, hogy mások hibáihoz méri, amit csinált?



Ez a hír önvizsgálatra is jó: mennyire örülök annak, hogy az állami vasúttársaság, végső soron az én (egyik) nagyvállalatom jobban gazdálkodik a pénzzel? Így végiggondolva mozdul is a potméter, valamennyire. Nem tudom, ezt nemzeti szinten hogyan tudná mérni a KSH.