Őszi aszály

Régen minden jobb volt, főleg az időjárás, mondják a mai öregek, és annyiban igazuk van, hogy szélsőségesebb lett. Harminc éve még vidáman indult a tengerpartra sötétkék Ladával a magyar, hőguta nélkül megjárta, ma már a használt autót sem lehet eladni klímaberendezés nélkül, nemhogy az újat. Akkoriban még a zárószinti panelt is ki lehetett bírni légkondicionálás nélkül, mára ez egyre nehezebb.



Az elhúzódó kánikula akkor is embert próbáló, ha éppen nem dől meg az abszolút melegrekord. Dőlt helyette a napi, és nem tizedekkel, hanem eggyel, másféllel is. 17 fokkal már január elején megdőlt egy napi melegrekord, s azzal a lendülettel a minimum-hőmérsékleti is, majd 10 fokot mértek a leghidegebb órában. Ilyenre áprilisban több példa is volt, a hónap végén Sándorfalván mindössze 18,7 fokig hűlt a levegő. Augusztus első napján a fővárosiak izzadtak, 24,5 fok volt a leghűvösebb, de az október is rekorddömpinggel búcsúzott, köztük egy megyeivel: 27-én Kübekházán 27,3 fok volt.



Cserébe viszont nem esett, és túl vagyunk egy nagyon régen látott száraz őszön – ami egyébként a csapadékban kiegyensúlyozott nyarat követte. Ez utóbbi nem tudományos megállapítás, az viszont tény, hogy tavasszal feltekertem a slagot a kerti kút köré, és egyszer sem kellett beindítani a szivattyút azért, hogy mentsem a kiszáradásnak induló füvet. Konyhakerti locsolás volt csupán.



Gyakorlati tapasztalás az is, hogy a szeptember elején felszedett kerti medence helyén egyetlen fűszál sem sarjadt, pedig az utolsó őszi fűnyírásokba már azt a területet is bele szoktam venni. Ennél nagyobb a baj a mezőgazdaságban, itt, a Dél-Alföldön különösen rosszul kelt a sok helyen porba vetett búza és repce, de volt, ahol megművelhetetlen keménységűre száradt a föld. Tört bele eke, ásó. Az utóbbi a szomszéddal esett meg, ő mondta, hogy régen minden jobb volt.