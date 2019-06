Szülőnek lenni nagyon nehéz. Sehol nem tanuljuk, mit és hogyan kell. Nincs recept arra, mit tegyünk, ha a gyerekünk rosszat tesz, feszegeti a határait, hisztizik, egyszóval táncol az idegeinken. Márpedig, legyünk őszinték, ez gyakran előfordul.



A mit tegyünkre nincsenek kész sémák. Egyet viszont tudhatunk, hogy mit ne tegyünk. Magyarországon tilos a gyermekbántalmazás minden formája. A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásáról szóló 1997-es törvényt 15 évvel ezelőtt módosították, az Európa Tanács ajánlásával összhangban. Kimondja, a gyermek nem vethető alá kínzásnak, testi fenyítésnek és más kegyetlen, embertelen vagy megalázó büntetésnek, illetve bánásmódnak. A testi fenyítésbe pedig beletartozik a nyitott tenyérrel, vagy kézfejjel adott pofon, a meglegyintés, a fenékre és kézre csapás is. Ma már több mint félszáz országban gondolják ugyanígy.



A szülők egy része ezeket nem sorolja a bántalmazások közé. „Az enyém a gyerek, azt csinálok vele, amit akarok.", „Engem is megpofoztak néha a szüleim, mégis ember lett belőlem" – halljuk olykor szülőtársainktól.

Mit ér el az ember egy pofonnal? Azt, hogy megalázza a gyermeket és önmagát is. A pofon a szülő tehetetlenségének mutatója, akkor is, ha nem látszik meg a nyoma, ha nincs kékre-zöldre, agyba-főbe verve a gyerek. A kicsi pofon is otthagyja az ujjlenyomatát a gyerek lelkén.



A pofon nem nevelés. A nevelés egy sziszifuszi munka, tele buktatókkal, csapdákkal, sokszor sikertelenséggel. Mert nincs rá garancia, hogy jól csináljuk. De a remény megvan, hátha mégis...