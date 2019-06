Roncsderbi

Több dolog miatt is érdemes elmenni Röszkére, vagy Röszkén át mondjuk Szabadkára. Ott van például mindjárt a piac, a csevap, meg a burek. És például a rendőrök ott fogják meg a kábítószercsempészeket. Sőt, szerintem a tavaly Sándorfalvánál elfogott celebmedve is járt arra, csak nagy volt a sor, és visszafordult. De az is lehet, hogy nem a hosszú sor riasztotta el, hanem csak nem szereti nézni az egymás mellett álló, lerobbant, szépen lassan romhalmazzá váló autókat. Mert azokkal van tele a határ menti benzinkút parkolója. Kollégám írta meg, hogy átrakónak használják az öreg autós trélerek a röszkei benzinkút parkolóját. De nem ám csak két-három hete! 2016-ban írtunk először erről. Szóval nagyjából arról van szó, hogy az „autókereskedők" Nyugat-Európában megvesznek valami szemetet, amit ott már a kertek alatt sem engednek közlekedni, és amíg nem lesznek meg a kocsi papírjai, addig lerakják a járművet a benzinkúton, mert az ugye ingyen van. Aki meg útközben menne el vécére, vagy enne, esetleg inna valamit, legyen okos, mert parkolóhelyet nem talál. Csoda, hogy egyáltalán a mozgássérült-parkolót szabadon hagyják. Szegény rokkantak meg csak reménykedhetnek, hogy Hajdú Péter nem Szabadkán akar bevásárolni. Ahhoz képest egyébként, hogy a helyzet már évek óta változatlan, és mindenki ki van borulva tőle, nem nagyon látszik a megoldás. A kutat üzemeltető olajtársaság azt írta lapunknak, hogy megkeresték a rendőröket, de nem intézkedtek, mert a töltőállomás parkolója nem közterület. A jegyzőnél pedig birtokháborításra hivatkoztak, a hivatalban azt mondták, rajta vannak az ügyön. A rendőrök amúgy ha körözött kocsiba botlanának, akkor intézkednének, de ilyet mostanában nem találtak. Úgyhogy egyelőre valószínűleg marad minden a régiben. Akinek pisilnie kell, bírja ki Szabadkáig, a piacon egyébként is sokkal jobb a kaja, mint bármelyik benzinkúton.