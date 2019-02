Sajtvarázs

Ismerek egy aprócska, talán 300 lakosú falut, amelyik jó pár éve koldulni ment a Parlament elé, olyan szegény volt. Eladták a játszóterüket is, hogy fizetni tudják a muszájköltségeket. Az embereknek nem volt munkájuk. Végül kisajtolták a megoldást. Szó szerint. Ugyanis a sajt húzta ki őket a bajból. A polgármester kitalálta, hogy tartson kecskéket a falu. A kecsketejből pedig olyan sajtokat készítettek, amelyek mára messze földön híressé váltak. Nemrég sajtüzemet is nyitottak. Gazdagok ugyan nem lettek, de jobban élnek, és látják a fényt az alagút végén.



Kis gazdaságban egyre kevésbé éri meg tejelő tehenet tartani. Több családi gazdaságban ezért nem adják el a tejet, hanem feldolgozzák. Lesz belőle házi túró, tejföl és sajt. S aki egyszer megízleli a házi sajtot, az úgy jár, mint Kvarg Lipi a Csipet Csapatból. Lipi, ha sajtot látott, úgy elvarázsolta, mint Dagobert bácsit a pénz.



A sajtkészítést a gazdasszonyok már szinte művészi szintre emelték. Az ízesítésének csak a fantázia szab határt.

A sajt egészségre és törött láb gyógyulására gyakorolt jótékony hatásáról pár éve a műtőasztalon feküdve beszélgettem több mint két órán át egy aneszteziológussal. A 45 fokban kificamodott, három helyen eltört bokám helyrehozatala alatt az altatóorvos sajttörténeteket mesélt. Hogy miket, félig kábán nem jegyeztem meg, csak annyit, hogy a jó minőségű sajt tele van kalciummal, segít, hogy mihamarabb talpra álljak. Úgy is lett. Mert a sajt is élet, erő és egészség. És nagyon finom.