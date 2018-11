Újságíróként sokféle szituációval, emberrel, sorssal találkozunk. Néha olyan élettörténeteket látunk, amelyek bennünket is megdöbbentenek. Olyan családokról írunk, amelyeknek a létfenntartás is nehézkes. Élettörténetük olyan, amit sokan el sem tudnak képzelni. Sokszor képesek vagyunk sajnáltatni magunkat, nyavalyogni, mert hideg van, vagy mert lecsapott minket a busz sárral, vagy éppen túl meleg a menzás leves. Az ő példájuk visszarángatja az embert a valóságba: amikor egy édesanya nem tud téli cipőt venni a gyermekének, vagy gyertyafény mellett tanul a gyermek, mert kikapcsolták a villanyt. Esetleg nem kerül meleg étel az asztalra és ajándék a karácsonyfa alá. Nekik már az is ajándék, ha karácsonykor jut ünnepi vacsorára és van karácsonyfa a szobában. Ilyenkor a mi szívünk is elfacsarodik, szembesülünk azzal, bármikor bárki élete tönkremehet. Gyakran ítélkezünk mások felett, holott sokszor hozunk mi is rossz döntéseket. Vannak olyan helyzetek, amikor minden igyekezetünk ellenére kicsúszik lábunk alól a talaj. Vannak olyan helyzetek, amelyből önerővel szinte lehetetlen kilábalni.



Ebben az évben – hagyományainkat folytatva – 12 család karácsonyát tesszük jobbá, boldogabbá olvasóink segítségével. Olyan családokkal találkozunk, amelyek nehéz helyzetben vannak, sorsuk különböző, mégis szívfájdító. Legtöbbjük szégyelli helyzetét, és már az is nagy szó, hogy segítséget kért. Legtöbbjüknek nem feltétlenül pénzre van szüksége, van, akinek a mosógépe romlott el, van, akinek a hallókészüléke. A Délmagyarországgal most nekik gyűjtünk, ám segíthetünk egy-egy jó szóval, nem használt ruháinkkal vagy akár kedvenc könyvükkel is, mert ami nekünk megunt vagy régi, az másnak örömet okoz.