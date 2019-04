Futni jó. Állítólag. Szerintem viszont fusson, akit kergetnek, illetve gyalogoljon, akinek nincs biciklije. Ebből nyilván kiderül, hogy nem én szaporítom azt a tömeget, amelyik valóban egyre nagyobb létszámban jelenik meg Szeged, a megye és az ország közterületein.



Én kerékpározni szeretek, valamint vízi túrázni, kenuval is és kajakkal is. Szeretek úszni is, de csak természetes vízben, a medencében faltól falig haladás nem az én világom. Szerencsére kiderült, hogy nem vagyok ufó, a mai lapunkban nyilatkozó futóklubvezető is azt mondja: személyiségfüggő, hogy kinek melyik sport válik be.



A futással kapcsolatban egy dolog tényleg biztos: a lehető legkevesebb szervezést és a lehető legkevesebb felszerelést igényli. Ha legalább négy ember összegyűlik, akkor már csak egy labda kell, és lehet focizni. Ehhez sem kell sok minden: egy nagyobb szabad területen csak a kapu helyét kell meghatározni. Minden más sportághoz már komolyabb infrastruktúra szükséges.



A hétvégén Csongrád megyében több olyan rendezvényt is tartottak, ahol különböző mozgásformákat lehetett megismerni. Szegeden az Agórában tucatnyi táncot lehetett kipróbálni, Hódmezővásárhelyen pedig majdnem 30 különböző sportklub tartott bemutatót.



Egy biztos: mozogni, sportolni jó, főleg, ha rendszeresen teszi ezt az ember. Az egészség megőrzése mellett nyilvánvalóan közösségépítésre is alkalmas, és ebből a két szempontból mindegy is, hogy mit sportol az ember.