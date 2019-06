Szemek a magasban

Ki gépen száll fölébe, annak térkép e táj – írta szomorú sorsú, Szegedhez is kötődő költőnk, Radnóti Miklós. Most már elég, ha a gép száll a táj fölé, hogy feltérképezze, mi pedig megnézzük, mit talált. Csongrád megye tavaly is dobogós volt a parlagfű-fertőzöttségben, de most ráengedte a notórius nem irtókra a 21. századot a kormányhivatal.



Lehetetlen feladatnak tűnik emberi erővel ellenőrizni a megyét, átvizsgálni minden nehezen megközelíthető csalitost, bezárt kertet, szántót. Aztán mindent jelölni térképen, és megkeresni a parlagfüves terület gazdáját, hogy felelősségre vonhassák – 15 ezertől 5 millió forintig terjedhet a bírság. Most viszont már mondhatja a telek tulajdonosa, hogy tesz ő a tüsszögőkre, úgysem veszik észre az ellenőrök, mert a drón nem néz félre. Rögtön megvannak a koordináták is, és mehet a felszólítás. Majd ha az sem használ – és ezt is le lehet ellenőrizni a drónnal –, a büntetés. Azzal sem kell erőlködni, hogy bejussanak egy-egy telekre ellenőrizni: az építésügyi hatósági tevékenységben is fel tudják használni a szerkezeteket. Az illegális szemetelés felderítésére is kiváló lenne a drónos megoldás.



Azt is el tudjuk képzelni, hogy naponta többször elrepüljön az érintett területek, zöld felületek fölött. Aztán kiderül, mit fogtunk: kis szerencsével van rendszám, van arc, mehet a büntetés. A tények makacs dolgok: magyarázkodhat a szemetelő, hogy nem ő volt, ha a tettes pont úgy néz ki, mint ő, és az autójának is ugyanaz a rendszáma. Lehet, megszaporodnak majd a fiktív ikertestvérek egy időre, aztán hátha megszokják, hogy nem csinálunk trágyadombot a környezetünkből. Lehet a Nagy Testvért emlegetni, aki mindent lát – de rajtunk, embereken múlik, jó vagy rossz dologra használunk-e egy-egy fejlesztést. A térfigyelő kamerák kapcsán is előjött a pánik, de közben sok bűnügyet, lopást segítettek megoldani. Ugyanez érvényes a drónokra is. Nem kell félni a technikától, inkább ki kell találni, mire használható, ami közérdek.