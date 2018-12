Szeretik Szegedet

Nyaralni jó, ezt nyilván mindenki tudja, de telelni sem rossz. Legalábbis úgy néz ki, hogy télen is egyre többen indulnak útnak, főleg az ünnepek környékén. És ami a legfontosabb: ilyenkor jellemzően magyarországi úti célt keresnek maguknak az emberek. Ráadásul – ahogy Arany T. János cikkéből is kiderül – nem válogatnak a szálláshelyek között. A legnagyobb és egyben legdrágább szállodákon és hoteleken kívül a kicsi, családi vállalkozásban működtetett szálláshelyek is megteltek már bő egy héttel karácsony előtt. A Szallas.hu adott ki egy közleményt, amelyben azt írták, hogy ez tendencia, ugyanis évről évre egyre nagyobb az érdeklődés a karácsonyi időpontok iránt a szálláshelyeken. 2016-ról 2017-re 120 százalékkal, míg 2017-ről 2018-ra 85 százalékkal nőtt a forgalom a december 22–26. közötti időszakban. És akkor beszéljen egy kicsit a pénz: az átlagos foglalási érték 63 ezer forint, míg az átlagos foglalási hossz két nap a karácsonykor elutazók körében. A legdrágább karácsonyi belföldi kiruccanás közel félmillió forintba kerül, a legolcsóbb ugyanakkor csupán 3500 forintba. Ami pedig itt, Csongrádban nekünk a legfontosabb, az az, hogy Szeged az ötödik legnépszerűbb úti cél Budapest, Hévíz, Eger és Hajdúszoboszló mögött. Hozzák a népek ide is a pénzt, amivel segítik a kis- és középvállalkozásokat, ami tényleg jó hír. Van viszont az érmének több másik oldala is. Most azt hagyjuk, hogy sokaknak nemhogy telelésre, de tisztességes karácsonyi menüre sem telik. Ez sajnos nem újdonság, remélem, hogy majd talán egyszer megoldódik mindenkinél a gond. A furcsább szerintem, hogy miért akarnak egyre többen távol lenni otthonról karácsonykor. Az igazság az, hogy gőzöm sincs, hogy a kényelem, a lustaság viszi az embereket otthonról a szállodákba, vagy megkopott az ünnep fénye, és sokan igyekeznek minél hamarabb és minél személytelenebb körülmény között átvészelni ezt a néhány napot.