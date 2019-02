Szomszédok

Öt év alatt 7-ről 12 százalékra nőtt a Magyarországon tanuló külföldi egyetemisták aránya, ez is jelzi: egyre jobb a hazai egyetemek nemzetközi megítélése – nyilatkozta Rétvári Bence a hétvégén az MTI-nek. Az Emberi Erőforrások Minisztériumának parlamenti államtitkára arról is beszámolt: Európából érkezik a külföldi hallgatók 64, Ázsiából 23, Afrikából 7 százaléka.



Jelenleg összesen 32 ezren igyekeznek külföldiként jelentős tandíjat fizetve diplomát szerezni nálunk. A növekedést Szegeden is tapasztalhatjuk, elég csak egy tavaszi délutánon végigsétálni a belvárosban, teli vannak a kávéházak, éttermek külföldi diákokkal. Sok vállalkozás nekik köszönheti fölvirágzását. Másfél évtizede egy olyan házban élek, ahol rajtam kívül szinte csak külföldi diákok bérelnek lakásokat.



Érdekes megfigyelni őket. A legjobb viszonyba két német orvostanhallgató lánnyal kerültem pár évvel ezelőtt: folyton elfogyott valamijük főzés közben, ezért becsöngettek a szomszédba egy kis lisztért, sóért, étolajért. A csavarhúzót, kalapácsot is kölcsönkérték, minek vettek volna arra a pár évre.



A külföldi diákok az egyik nagy hipermarketlánc házhoz rendelési szolgáltatását is fölpörgetik Szegeden, látom, kényelmesebb számukra az interneten bevásárolni, és kihozatni. Az ételszállítókról már nem is beszélve, egy-egy buli után az óriási pizzásdobozokból hegyek gyűlnek össze a kukák tetején. Kedvenc szomszédom egy mesebeli szépségű, roppant kedves, intelligens indiai orvostanhallgató lány volt, aki beleszeretett egyik afrikai évfolyamtársába, hamar össze is költöztek, majd kapcsolatuk zajos szerelmi drámaként ért véget.



A legkellemetlenebb két bulizós német fiú volt, akik gyakran hajnali háromig tomboltak a legkeményebb zenékre. A legviccesebb a hegedűs kínai fiú, akinek fülsértő gyakorlását néha azzal viszonzom, hogy teljes hangerőn hallgatom kedvenc Itzhak Perlman-lemezemet.



A külföldi hallgatók persze a lakbéreket is alaposan fölnyomták Szegeden, de a mérleg összességében így is egyértelműen pozitív: szüksége van rájuk, a pénzükre nemcsak az egyetemnek, az egész városnak is.