Nem kifejezetten rajongok a szuperhősös filmekért, egy kedves barátom szokott elcipelni magával moziba, ha jön a következő – állítása szerint – utolérhetetlen, überelhetetlen, kihagyhatatlan filmélmény. Beülünk, megnézzük, ahogy a latexruhás kemény legény vagy leány szembenéz sorsával, majdnem elbukik, de a végén mégiscsak diadalmaskodik, győz a jó, happy end. Másfél-két óra múlva mászhatok ki a moziszékből, és bólogathatok mérsékelten lelkesen ahhoz, hogy ugyejóvolt, legközelebbisjövünk. Naná.



Néha azonban eszembe jut, mi lenne, ha valaki a valóságban is megpróbálna szuperhőssé válni. Felhúzni a gumiruhát és menni igazságot tenni oda, ahová a törvény keze már nem ér el. Mit szólnának az emberek? Hogyan állnának a dologhoz a rendőrök? Na és a gyerekek vajon vetetnének az anyukájukkal mondjuk Fábiánsebestyén Kapitányos pólót, műanyag figurát meg hátizsákot?



Utóbbinak elég kicsi a valószínűsége. Ennek ellenére mégis akadnak olyanok, akik bizony beleállnak ebbe a szerepbe, még ha nem is azért, hogy kéretlenül igazságot osszanak. Van, aki növénykutatásban tesz korszakalkotó lépést, vagy mintagazdaságot vezet, más a cukorbetegeken, koraszülötteken vagy rákos betegeken segít, és van olyan is, aki jótékonykodik, alapítványt szervez, hogy teljesebbé tegye a beteg gyerekek életét.



Ők a mi szuperhőseink, akiket lehet, hogy mégsem ismerünk eléggé, pedig köztünk élnek. Ráadásul álarc, köpeny és sztreccsruha nélkül végzik a munkájukat. A Délmagyarország most egy kicsit rájuk irányítja a reflektort. Díjazzuk a hétköznapok hőseit, akik példát mutathatnak nekünk, többieknek, hogy nem kell ahhoz szupererő, hogy szuper dolgokat vigyünk véghez. És akárki is viszi haza a szerkesztőség titkos szavazása után az Év embere trófeát, már most nyugodt szívvel kijelenthetjük: igazi példakép. Vagy egy szuperhős, álruha nélkül.