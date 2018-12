Tábla, kréta

Gyermekkorom egyik vissza-visszatérő emléke, hogy ülök a tanteremben, és figyelem, amit a tanár ír. Táblára, krétával. Az én lányaim már a digitális korszak bennszülöttjei, fogalmuk sincs róla, milyen kellemetlen tud lenni a hang, amikor a kréta csikordul, vagy hogy milyen a krétapor illata. Mint minden, manapság az oktatás is korábban szinte elképzelhetetlen átalakuláson megy keresztül – és ami a technikai hátteret illeti, ennek sebességét szinte már követni sem lehet.



Logikus, ami az egyik szegedi szakgimnázium okostantermi bemutatóján elhangzott: a gyerekek nem szeretnek könyvet cipelni, az okostelefon viszont – akár örülünk neki, akár nem – mindig náluk van. Ha így van, miért ne lehetne használni az iskolai munkában is? Hiszen a lurkó eleve szívesebben veszi a kezébe azt az eszközt, amin a közösségi életét éli, amin játszik, zenét hallgat. Ráadásul egy ilyen kütyü, mint a szegedi példa is illusztrálja, sokkal többet tud, mint a tananyag nyomtatott változata. Mi több, ha kell, óra közben vagy akár otthon az interaktív feladatmegoldás praktikus eszköze is tud lenni.



Persze miközben a technika újabb és újabb vívmányait csodáljuk, nem szabad arról sem megfeledkezni, hogy amilyen modern az oktatás eszköze, ugyanolyan korszerű legyen az ismeret is, amelyet a tanár átad – no meg, hogy a pedagógus ugyanolyan magabiztosan kezelje ezeket a kütyüket, mint annak idején a táblát

meg a krétát. Aztán már törhetjük a fejünket azon is, vajon az unokáinknak milyen emlékei lesznek az iskoláról.