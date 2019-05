Márciusban tejbotrány volt. Most tejbéke. Akkor, március 21-én a Penny Market Magyarország Kft. 149 forintról 135-re akciózta az 1,5 százalékos szlovák tejet. A vásárlók örültek, a tejtermelők kevésbé. Tiltakoztak is. A Penny úgy reagált: teljes választékuk több mint 65 százaléka magyar beszállítóktól származik, de akkor nem volt elérhető a vásárlói igényeknek megfelelő mennyiségű magyar tej. A terméktanács szerint ez nem volt igaz.



A folytatás: az áruházlánc tendert írt ki, amit a Tolnatej Zrt. és az Alföldi Tej Kft. nyert meg. Utóbbi tulajdonosai 100 százalékban magyarok, köztük több Csongrád megyei tejtermelővel. Vagyis a magyar, sőt a csongrádi tej garantált lesz a Penny-polcokon. A legfontosabb kérdés azonban az ár (ezért volt sikeres a szlovák). Mennyiért vehetjük meg? A legújabb, szerdáig érvényes katalógust az interneten lapozgatva egyetlen tejet találtunk, a 199 forintról 175-re akciózott 3,5 százalékos Sissyt. Az, hogy mennyibe kerül, azért fontos, mert többen az alapján vásárolunk – bevallom, magam is –, nem márka-, hanem árfüggők vagyunk. Az olcsóbbat emeljük le a polcról. Ez is egyfajta vásárlói tudatosság, amit nem a minőség, a pénztárcánk határoz meg. Mert jót, egészségeset, természetes anyagból készültet, nem műanyagot, fölösleges adalékanyagoktól menteset enni nem mindenki kiváltsága. Költséges.



Hogy ne az árcédulát nézzük, hanem a márkát, az összetevőket, két dolog kell. Hízni a pénztárcánknak, vagy olcsóbbnak lenni az egészséges és a magyar termékeknek. Ha mindkettő megtörténne, az lenne az igazi tejjel-mézzel folyó Kánaán.