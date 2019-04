A mobiltelefónia kezdeténél az Ericssonnál azt jósolták, hogy 20, maximum 30 százalék lehet majd Magyarországon a rádiótelefonok aránya – akkor még úgy hívták a böhöm készülékeket. Ebből azután 116 százalék lett. Mellényúlt az egész világ. Óriási pénzért vásárolt egy tanulmányt élvonali szakemberektől az amerikai távközlési óriás, az AT&T, 130-szorosat tévedtek.



Amikor egy új termék, szolgáltatás megjelenik a piacon, nehezen jósolható meg, milyen tempóban rogyasztja meg, tünteti el a régit. Egykor a kódexmásoló szerzetesek munkáját vette el Gutenberg a nyomda feltalálásával, a mobiltelefon is jól kitakarította a magyar háztartásokból a vezetékest. Időközben megérkezett az okostelefon is, amit a Kodak nem vett komolyan: állítólag úgy vélte, a telefon beszélgetésre való, nem fényképezésre. A világ legismertebb fotósmárkája, amelynek a digitális fényképezőgépet is köszönhetjük, mára gyakorlatilag eltűnt.

Az elektromos közlekedés elterjedésének sebessége is nehezen jósolható meg, ám az jelzés, hogy az első egymillió villanyautót 20 év, a másodikat 18 hónap, a harmadikat 8 hónap alatt gyártották le. És egy másik tény: Norvégiában a márciusban eladott új autók 58 százaléka tisztán elektromos volt.



A villanyautó kéz a kézben jár az önvezetéssel, utóbbi pedig a közösségi közlekedéssel. A személygépkocsi ugyanis idejének csak 4 százalékában gurul, a többiben parkol – ez az önvezetős közösségi közlekedéssel felmehet 40 százalékra is. Az USA-ban akár 80 százalékkal is csökkenhet a gépkocsipark, és van olyan jóslat, hogy ez már 2030-ra megtörténhet. Ez utóbbit nem osztom, azt viszont igen, hogy Magyarország túlságosan kitett már az autóiparnak. Beszéltem olyan, az ágazatban megkerülhetetlen szakemberrel, aki a döntés-előkészítésnél már a debreceni BMW-gyár ellen szavazott.