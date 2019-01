Azt hinné az ember, hogy a tél kicsit lelassítja az életet. Én is állandó időzavarban vagyok, de vannak helyzetek, amikor nincs helye a rohanásnak. A türelem – ez hiányzik manapság az életünkből.



Egyik interjúm után beestem a háziorvosi rendelőbe, mert elfogytak a vérnyomáscsökkentőim. Várni kellett. Utánam érkezett egy nyugdíjas házaspár, meg egy középkorú férfi. Utóbbi fel-alá járkált, majd szétrobbant az idegtől. „Van bent egyáltalán valaki?" „Van hát, de csak beszélgetnek!" „De már mióta!" – kontrázta rá a házaspár férfitagja. Ez a „mióta" egyébként nagyjából 5 perc volt. Tényleg beszélgettek. Mivel kihallatszott néhány mondatfoszlány, kiderült, hogy nem kvaterkáznak. A beszélgetés a diagnózis felállításához kellett. A váróban még tette a két úr a törvényt a bent lévőre, meg a dokira. Aztán, gondolom akkor is, amikor én voltam bent. Mások idejét sokallták, azt viszont valószínűleg elvárták, hogy rájuk is kellő figyelmet és időt fordítson a doktor.



Türelmetlenek voltak az elmúlt napokban a közlekedők is, aminek úgyszintén meglett az eredménye. Baleset baleset után. A múlt szombat hajnali ónos eső után át kellett botorkálnom egy eseményre a szomszéd városba. Az út borzalmasan csúszott. Volt, ahol csak 30-cal mentem. Egyes autóstársaim villogtak, dudáltak, gondolom, lemazsoláztak, pedig nemcsak 33 éves jogosítványom, hanem elég nagy vezetési gyakorlatom is van, már közel járok az 1 millió kilométerhez. Nos, pont ezért haladtam lassan. A víz egyébként nem a jeges úttól vert ki, hanem attól, amikor az egyik türelmetlen autós felfelé menet, a felüljárón előzött be. Hál’ istennek, meg a kezünket fogó angyaloknak, nem lett baj.



A türelem rózsát terem – tartja a mondás. A türelem hiánya is, csak koszorúban. Már csak ezért sem árt féken tartani magunkat.