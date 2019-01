Szilikózis, azbesztózis, kenderláz, pamutláz, szívritmuszavar, érszűkület, véralvadás és vérben megjelenő gyulladásfaktor. Még kimondani is szörnyű, nemhogy megküzdeni vele. Mind emberi hibából keletkezik, akár magunkkal is kiszúrhatunk, ha nem a szabályoknak megfelelő anyagokkal fűtünk. A katasztrófavédelemben dolgozó szakemberek szavait nem szabad okoskodásnak venni, mert aztán helyettük az orvosokra hallgathatunk éveken keresztül, és járhatunk a patikába.



Ez nem spórolás, sőt! A legfrissebb adatok szerint a kis méretű szállópor kibocsátásához a legnagyobb mértékben, több mint nyolcvan százalékban, a lakossági fűtés járul hozzá. Ideje lenne végre megértenünk, hogy nem mindegy, mivel és hogyan fűtünk, már csak az egészségünk és a környezetünk védelme miatt sem. Festett és lakkozott fa, bútorlap, zöldhulladék, színes és fényes papír, építési fahulladék, fáradt olaj, műanyag, használt ruha, autógumi. Sőt a dinnyetermelő vidékeken az is megesik, hogy a szezon után, ősszel a csepegtetőt és a talajtakaró fóliát a kuka helyett a kazánba dobják. Annak van csak igazán szaga! Tiltólistás anyagok, de ingyen vannak. Fát vagy szenet meg csak jó pénzért adnak, mint tudjuk. A tűzifa köbméterét már 20 ezer forint felett kínálják, és akkor még ki sem szállították. A szociális tüzelőt legalább jó néhány településen házhoz viszik, na de az is csak ideig-óráig elég. Olcsóbb tüzelési módszer a szén, viszont rosszabb minőségű barnaszén használata során az okozott légszennyezettség nagyobb. És akkor még kérdéses a kazán és a kémény állapota is. A nem megfelelően tisztított, karbantartott fűtési rendszerek is káros levegőt bocsátanak ki, tehát a tüzelő megválasztása mellett még erre is ügyelni kell. Nagy felelősséggel jár a tűzrakás. Talán az jár a legjobban, aki gázzal fűt. Neki elég a számlát befizetni, a szakemberrel átnézetni a rendszert, és felrakatni egy szén-monoxid-mérőt.