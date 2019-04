Szegedi Szakképzési Centrum Krúdy Gyula Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Turisztikai Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája. Talán ez a leghosszabb nevű iskola a megyeszékhelyen, de nem sokkal rövidebb a Hódmezővásárhelyi Szakképzési Centrum Návay Lajos Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma sem, ami Makón található. Vagy a Hódmezővásárhelyi Szakképzési Centrum Sághy Mihály Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma, amely történetesen Csongrádon működik.



A hétköznapokon az újságíró rendesen megküzd az oktatási intézmények rövidítéseivel, és abból azért már volt sértődés, ha egy diákról egyszerűen csak azt írtuk, hogy a Krúdyba, a Návayba vagy a Sághyba jár. Utóbbi kettőnél könnyen mellé is nyúl a tapasztalatlanabb szegedi zsurnaliszta a várost illetően, amikor mondjuk beszámol egy tanulmányi verseny végeredményéről.



125 éves a Déri. A szegedi szakközépiskola pénteken színvonalas gálaműsort rendezett az Agórában, és az egyik betétszámban a tanulók az iskolatörténettel párhuzamosan a közelmúlt elnevezéstörténetén is végigmentek, nem kis derültséget keltve a hallgatóság soraiban.



Az öregdiákok döntő többsége ugyanis egyetlen nevű és egyetlen fenntartójú iskolában tanult négy vagy öt évet, nem úgy, mint a sorok között helyet foglaló, aktív pedagógusok. Ők a Szegedi Szakképzési Centrum Déri Miksa Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája nevű intézményben tanítanak.



Átalakulóban a szakképzés rendszere, a fő csapás a németek által behozott duális, az útkeresés azonban nem volt zökkenőmentes, szervezetileg semmiképpen. És ez nemcsak a névváltozásokban mutatkozott meg, hanem a fenntartók tekintetében is. Volt olyan szakképző intézmény, amelyik az elmúlt bő évtized alatt három minisztérium alá is tartozott. És van olyan igazgató, aki az iskolabokrok idején egyszerre öt különböző szakképző intézmény első embere is volt.