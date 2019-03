Üzen a múlt

Hatalmas érdeklődés övezte csütörtökön az egyik szegedi iskola falbontását, egy 50 éves időkapszulát nyitottak ugyanis ki. Immár a második generáció nézegette a kőbe vésett feliratot az udvaron, várva a pillanatot, amikor a jelzett dátum elérkezik. Miközben pedig a Kossuth Lajos sugárúton hatalmas ovációval ünnepelték az egykori úttörőcsapat befőttesüvegbe rejtett üzenetét, egy másik iskolában szomorúan vették tudomásul: a szintén erre a napra tervezett ünnepség náluk elmarad, ugyanis az a múltbéli üzenet elveszett.



A Rókusi iskolában ott álltam a kapszula közvetlen közelében, így átélhettem azt, amikor a falat kibontva kiáradt az 50 éves, dohos levegő a falba vájt mélyedésből. Az úttörő-igazolványok és a Tanácsköztársaság fennállásának vélt 100. évfordulóját köszöntő sorok mellett ez ugyanolyan kordokumentum volt: ugyanazt a levegőt érezhettem, mint öt évtizeddel ezelőtt azok, akik a kapszulát készítették. Az érzés szinte azonnal elillant, de a múlt egy pillanatra beszökött a jelenbe.



Azt gondolom, ez az az élmény, amelyet mindenki átél, aki egy időkapszulát kinyit. Nem számít, mi van benne, a lényeg, hogy a múlt újraéled általa. Az egykori ságvárisok is ezért keresik bőszen saját kapszulájukat: bár tudják, mit rejt, de szeretnének fizikai kapcsolatba lépni 50 évvel ezelőtti önmagukkal, vagy azokkal, akik azt annak idején nekik címezve elrejtették.



A mai világban számítógéppel már bármit meg tudnak valósítani a filmesek: az elképzelt jövőt és a régmúltat is vissza tudják hozni néhány egyszerű trükkel. Időutazásra azonban igazából nem vagyunk képesek – és talán soha nem is leszünk. Ezek a kapszulák viszont utaznak az időben. Üzeneteket közvetítenek és emlékeket idéznek, vagyis többet tudnak, mint amit a technológia. Persze csak akkor, ha nem merülnek a feledés homályába.