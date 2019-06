Hét másodperc – ennyi idő alatt süllyedt el május végén a Hableány. A minapi műszaki mentést nem csak az ország, de az egész világ árgus szemekkel figyelte. A nagy valószínűséggel 28 ember életét követelő tragédiára még sokáig emlékezni fogunk. Aminek az emléke először elhalványul majd, az sajnos a mentésben résztvevő alakulatok emberfeletti küzdelme lesz. Hogy miért, azt nem tudom. Azt viszont igen, hogy többet érdemelnének azok, akik az életük kockáztatásával segítenek a bajba jutottakon, legyen szó búvárokról, mentőkről, tűzoltókról, rendőrökről vagy akár katonákról.



Múlt héten, elhaladva a Margit-híd alatt, egy szerb hadihajó teljes legénysége tisztelgett a Hableány áldozatainak emléke előtt. A roncs felszínre emelése után pedig a búvárok tették ugyanezt a holttestek mellett állva. Megrendítő képsorok ezek, ahogy maga a helyzet is az, hiszen inkább nekünk kéne tisztelegni előttük.



Arról is sokat lehetett olvasni az elmúlt napokban, hogy olyan mentális terhelésnek teszi ki a mentésben résztvevő búvárokat a Hableány katasztrófája, amin nincs szakember, aki segíteni tudna. Hiszen ki láthatná pontosan, hogy mit él át az, aki egy holttestbe kapaszkodva pihen a folyó medrének alján? És ki tudhatná, hogy mit érez az, aki menteni indult, de végül őt kell megmenteni? Azt mondják, igazán senki. És akkor még nem beszéltünk, az őket hazaváró gyermekekről, szülőkről, testvérekről, férjekről, feleségekről, akik csak egyet tehetnek: csendben bíznak benne, hogy szeretteik aznap este is ott ülnek majd a vacsoraasztalnál.



A filmeknek köszönhetően szuperhősök bűvöletében élünk hosszú évek óta, miközben a valódi hősök itt élnek köztünk. Ott vigyáznak ránk a háttérben, hogy ha bajba kerülünk, segíthessenek. Tudják, mi a furcsa? Hogy ők valószínűleg egyáltalán nem gondolják magukat hősnek. Csak teszik a dolgukat. Értünk. A legkevesebb, amit mi tehetünk értük, hogy nem felejtjük el őket.