A karácsony a meglepetések ideje – hát engem már most sikerült rendesen meglepni. A Délmagyarország-Lapcom Alapítvány támogatottjairól szóló cikkeink kommentjeiből kiderült: ma az az egyik legnagyobb bűn, ha valaki sok gyereket vállal, és bajba kerül. A legtöbb gyalázkodó kommentet az az asszony kapta, akinek tíz gyermeke született. Nem tartottak pisztolyt a fejéhez, hogy ennyit szüljön, írták, és előkerült az is, hogy „ezek" adományért „potyogtatják" a gyerekeket.



Aki gazdag, úgy vállal sok gyereket, annak honnan van erre pénze? Aki szegény, és úgy, annak meg csak a segély kell, valamint nincs annyi esze, hogy védekezzen, és nem méri fel, hány gyereket tud felnevelni. Ezek szerint csak a szűk középosztály nevelhet sok gyereket anélkül, hogy kipellengéreznék – és, tapasztalat az ismeretségi körből, őket is folyton hülyének nézik. Ez az asszony a tízből ötöt már felnevelt, akkor meg egész pontosan mi a probléma? Az, hogy sok gyerekkel nehéz anyagi helyzetbe merészelt kerülni? Minél több az utód, annál nagyobb a paláver, ha nyilvánosan vállalja valaki a segítségkérést. A gyerekeiért mégis megteszi, maximum nem olvas kommenteket.



Én is szerettem volna több gyereket, de tudtam, hogy csak egyre- kettőre „telik". Ő meg mégis szült többet, ő tehet róla, hogy bajba került – érvelnek sokan. Nem lehet, hogy az ember azért vállal gyerekeket, mert szereti őket, szeretné látni, ahogy nőnek, okosodnak, ember lesz belőlük – nem segélyért, adományért? Nem azt tervezik, hogy a legnagyobb csóróságban nevelik fel majd őket, és lenullázódni akkor sem olyan nehéz, ha csak két gyerekünk van. Az egyik szülő tartósan megbetegszik, nem fizetik ki a munkáját, kisemmizi, akiben megbízik. Aki így szegényedik el, annak mit mondanának? Áldozathibáztatásért soha nem kellett a szomszédba mennünk, és könnyű abba még egyet belerúgni, akinek amúgy is van elég baja. Csak nem túl kedves gesztus, főleg így karácsony előtt.