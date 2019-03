Még emlékszem Eötvös Gábor Jászai Mari-díjas zenebohóc népszerű mutatványára. Ebben a kisember szerepét mutatja be, akit a sokkal nagyobb emberek mindig megakadályoznak, hogy eljátsszon egy dallamot, amitől a szív életre kel. Ám kitartással és szorgalommal mindig a kisember győz, mert mindig van másik. A zenebohóc produkciójában először egy nagyobb hangszeren játszik, amelyet elvesznek tőle, ám ő a kabátjából minden alkalommal előhúz egy kisebbet, és sajátos hanghordozással kiáltja: van másik. A szám 20-25 nyelven aratott sikert, négy kontinensen. Eötvös Gábor már nincs köztünk, búcsúelőadásán egyik fiának, Gábornak adta át a produkciót. A cirkusz vezetését akkor legkisebb fia, Tibor vitte tovább, aki nemrégiben a Magyar Érdemrend lovagkeresztje kitüntetésben részesült.



Az Eötvös Cirkusz most városunkban turnézik, nevük hallatán nekem mindig ez a produkció jut eszembe. Sőt nem csak róluk. Gyakran használom magam is ezt a kifejezést: jó problémamegoldóként mindig keresem a megoldást. Ha az egyik nem jó, akkor biztos van másik vagy harmadik megoldás. És tényleg mindig van. Eötvös Gábor jelmondata példa lehetne mindenkinek. Nem feladni, ha elsőre nem megy! Megpróbálni újra. Megpróbálni máshogy, más úton. Azt tapasztalom, a kitartás, a mindenáron tenni akarás hiányzik a világból. Ebben igenis példát mutat az Eötvös-dinasztia. A család története 1888-ra vezethető vissza, saját cirkuszukat 1920-ban alapította meg Eötvös Nándor, aki az államosítás után egy vagongyárban volt kénytelen dolgozni. Hivatástudata nem hagyta nyugodni, összespórolt pénzéből vásárolt ponyvát, és saját kezűleg varrta meg új cirkuszi sátrát. Azóta utódai többször újjáalapították a cirkuszt, és évről évre megújuló műsorral járják az országot. Nem felejtik gyökereiket, és Eötvös Gábor szavait sem, hogy mindig van másik.