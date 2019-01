Tegnap reggel munkába indulva megdöbbenve tapasztaltam, hogy lépcsőházunk üvegajtaja kitört, a szilánkok mindenfelé szétterültek a folyóson. Ez fél 8 körül fogadott, gyanítom, nem én voltam az első, aki találkozott ezzel a harminclakásos társasházban. Nem igazán gondolkodtam azon, mi történhetett, de azért átsuhant a gondolat, mi kellett ahhoz, hogy egy ekkora méretű üvegajtó kitörjön. Ki ment neki, és mivel, de legfőképp az, miért nem takarította fel az, aki a kárt okozta? Szándékos volt, vagy véletlen baleset?



Elvégre az üveg törékeny anyag. Az utcai szemetesek viszont nem. Így döbbenten hallottam, hogy a belvárosban azért nincsenek szemetesládák már hónapok óta, mert ismeretlenek megrongálták azokat, kiszedték a helyükből, sőt van, amelyiket a Tiszába dobták. Egyszerűen nem értem, kinek voltak útjában ezek a kukák. Mi kell ahhoz, mennyit kell inni, hogy valakinek ilyen eszébe jusson? Ráadásul nem is egy szemetes esett áldozatul a vandál kezeknek egy rövid belvárosi szakaszon belül, hanem több. Némelyiket megtalálták kicsit odébb a Tisza-parton vagy a folyóban úszó szemetesként. Talán túl józan vagyok ahhoz, hogy megértsem, kinek jut eszébe mindez. És miért? Talán kivagyiságból, hogy megmutassa a havernak, milyen erős és bátor. Sosem értettem, miért kell bántani azt, ami a másé, miért tesznek tönkre valamilyen köztulajdont, melyet sokan hasznosnak találnak. Lapunkban is többször írtunk vandalizmusról, az újszegedi Gergő liget, egy sándorfalvi játszótér megrongálása is vandál tett. Mélységesen felháborít az, ha valaki mások munkáját szándékosan teszi tönkre. A vandálok sok helyen örömüket lelik, úgy tűnik, semmivel sem törődnek. A vandalizmus oka lehet feszültséglevezetés, frusztráció, és lehet bosszú eszköze is. Lehet az bármi, akkor sem fogom soha megérteni.