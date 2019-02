Nagyjából kilencvenöt százalék az esélye annak, hogy ha családdal vagy barátokkal kirándulni megyünk, engem megtalál legalább egy, de inkább több kullancs. A rekordom eddig egy háromnapos túra alatt öt kullancs volt. Találtam már a térdhajlatomban ebből a roppant gusztustalan élőlényből akkor is, amikor az egész napomat a szegedi belvárosban töltöttem el, este hazaérkezve pedig a kocsiból kiszállva egyből bementem a házba. Ilyen alkalmakkor mindig megállapítom: hihetetlen számomra, hogy miközben az ember már a Holdon is járt, aközben ezek ellen a vérszívók ellen egyszerűen képtelen hatásos ellenszert találni. Persze, tudom, azt az irtószert, amellyel korábban permeteztek, már nem lehet használni, mert nem csak a kullancsokra volt veszélyes, de akkor is nehezen hiszem el, hogy nincs ellenszerük.

Ebből nyilván következik, hogy a kullancsencephalitis elleni védőoltás az egyik legjobb barátom. Persze én mindegyik védőoltással jóban vagyok, az orvostudomány legnagyobb találmányának ezek felfedezését tartom. Annak ellenére is, hogy a védőoltások megjelenése óta is rengeteget fejlődött a tudomány, és lehet például szerveket átültetni, bizonyos esetben élő donorból is, meg lehet lézerrel a látást javítani, valamint magzati korban fejlődési rendellenességet megállapítani, és még hosszasan sorolhatnám.

Nem is értem azokat, akik elutasítják a védőoltásokat.

A kullancs által terjesztett agyvelő- és agyhártyagyulladás legalább járványt nem okoz, de a következménye lehet olyan súlyos, mint például a gyermekbénulásé volt annak idején. Okozhat halált és maradandó károsodást is. Szerintem a védőoltásokkal kapcsolatban nincs is több kérdés.