Életünk teli van rázós szituációkkal, amelyeket mi sokszor a legvészesebb vészhelyzetekként élünk meg. Persze, hiszen ha velünk történik, akkor az biztos, hogy komoly dolog!



Fennragadt egy kismókus a fán vagy egy papucs egy bódé tetején? Vészhelyzet! Addig nyomkodtuk a mobilt, hogy már csak a PUK-kód segíthet, de azt meg nem tudjuk? Vészhelyzet! Sejtelmünk sincs, hogyan szólítsunk le egy lányt? Naná, hogy vészhelyzet!



Mit tehet az egyszeri honpolgár ilyen komoly helyzetekben? Hát hívja a 112-es segélyhívót. És ha azt hiszik, ezeket a teljesen blőd szituációkat csak kitaláltam, és valójában nincs olyan szellemileg gyengén bútorozott embertársunk, aki tényleg ilyen hülyeségekkel tartotta volna fel a segélyvonalat, akkor tessenek megkapaszkodni, mert van. A 112-es számra évente érkező mintegy ötmillió hívás közül négymillió nem igényel beavatkozást, a fals hívások viszont a valódi vészhelyzetek kezelésétől vonják el a kapacitást.



Belehallgatva pár elképesztően abszurd telefonálásba – a best of-ot feltöltötte a netre a rendőrség – úgy tűnik, egy- két generáció már elveszett, ők valószínűleg a következő fán rekedt kiscicánál vagy vécébe ejtett mobiltelefon esetén is rendületlenül hívják majd a 112-t.



Hogy a következő nemzedék ne járjon így, abba még nagyon sok munkát kell fektetni, formálni a szemléletet, még ha nem is tűzzel-vassal. De mondjuk egy rajzpályázattal igen, ahol a kicsik a maguk módján lerajzolhatják, megfesthetik, ők mit gondolnak, milyen esetekben kell hívni a 112-t, illetve miben segíthetnek nekünk a rend-

őrök, tűzoltók vagy a mentősök.



Reméljük, ők felnőttkorukban már tényleg meg fogják tudni különböztetni a valódi vészhelyzetet az aggasztó, de korántsem életveszélyes szituációktól. A megrögzött telefonálóknak pedig üzenem: a bódé tetején maradt papucs vagy az elkallódott PUK-kód nem, de még a fán ragadt kismókus sem az.