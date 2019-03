Vészhelyzet

Mi más lehetne a címe egy köztéri vécékkel foglalkozó jegyzetnek? Talán még az, hogy a szükség nagy úr – de a közterület-felügyelet is, gondolná az ember, a közterületen székelők többségének mégsem osztályrésze a tettenérés. Az a baj, hogy nincs nyilvános illemhely, mondják sokan, de azért annak más baja is van, aki a Kárász utcán áll neki fényes nappal a dolgát végezni egy virágládába. Vagy a Rektori Hivatalt tiszteli meg rendszeresen. Egy szegedi iskola falát, közvetlenül a buszmegálló mellett, legalább három hete díszíti emberi fekália. Úgy egy hároméves gyerek feje magasságában – valakinek nagyon kellett, kicsit odébb moccant a padról. Nyilvános vécé egyébként van pár, csak kevesen tudnak róla, és többet inkább a visszatérő vendégek használnak, derült ki „felmérésünkből". Aki betér, az sem mindig képes kulturáltan végezni a dolgát – még ott sem, ahol erre minden lehetősége megvan. Ahol meg volt, de most nincs, ott a bejárat előtt hagyják a névjegyüket vészhelyzetben. Szerencsére fesztiválszezonban lesz olyan nyilvános vécé központi helyen, amit még a turisták is messziről felismernek – decemberben megírtuk, az ígéret szerint ez a tér átalakításáig marad. A Móra-múzeum környékének renoválásánál végleges, akadálymentes illemhely épül majd a Belvárosi híd alatt.



Szóval a meglévőket most nem használják túl sokan, meg aztán a notórius kakifantomok valószínűleg nem nagyon akarnának fizetni a vécéért. 2008-ban azt javasolta a témával foglalkozó „budibizottság" a közgyűlésnek, hogy a szűkebb belvárosban nonstop nyitvatartó központi vécé üzemeljen – ingyen vagy legalább nagyon olcsón. Erre a problémára most sem kínálkozik jobb megoldás. A másik, amivel nem ártana foglalkozni, az a játszóterek és az elérhető illemhelyek kapcsolata – egyedül a Roosevelt téren működött régen egy közvécé. Így aztán még az is megeshet, hogy mi magunk vagyunk kénytelenek kültéri vécézésre tanítani a gyereket, mert inkább a fűbe, mint a gatyába. Bár mi legalább feltakarítunk a gyerek után.