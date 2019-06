Az utolsó pillanatban kapta el a kést a rendőr

–

Bejelentés érkezett a rendőrségre, hogy a Nagybaracskai Rendőrőrs illetékességi területén található egyik intézményből megszökött két mentálisan sérült gondozott június 6-án 14 óra 45 perc körül. Az is kiderült, hogy egyikük erős cukorbeteg, agresszív, és tartani kell attól is, hogy öngyilkosságot kísérel meg elkövetni.A rendőrök több településen kezdték meg a keresést. Végül 17 óra után Gara egyik lakatlan ingatlanában találták meg őket.Az egyik gondozottmiután meglátta az intézetben dolgozókatváratlanul a feje magasságába felemelte a bal kezét, melyben egy körülbelül 10 centiméter pengehosszúságú konyhakést tartott. Másik kezével is ráfogott a késre, és egy hirtelen mozdulattal a saját hasa felé szúrt. Ezzel egy időben az egyik rendőr hátulról elkapta mindkét kezét, így megakadályozta, hogy hason szúrja magát. Ezt követően a mentőszolgálat munkatársai kórházba szállították. A másik gondozottat visszavitték az intézménybe-n.