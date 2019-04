Azbeszttel mérgezték ismeretlenek a védett délvidéki földikutya élőhelyét Baján

Fotó: MTI/Ujvári Sándor

Baján ismeretlenek azbeszttel szennyezett hulladékot raktak le illegálisan a délvidéki földikutyák élőhelyén.

Rengeteg építési hulladék került a területre, veszélyes anyagokkal: azbesztpala-, üveg-, hungarocell-darabokat is találtak a szemétben.

, a védett délvidéki földikutyával. Az állat egyik populációja részben Csongrád megyében él, az Ásotthalom–Kelebia–Öttömös térségben, egyre csökkenő számban: jelenleg 180-200 egyedre becsülhető az állomány. Bajánál, ahol a világon elsőként hoztak létre földikutya-rezervátumot 2017-ben, mintegy 250 egyed élhet.A földikutya természetvédelmi oltalom alatt áll, védelmével kiemelten foglalkoznak a szakemberek,a ritka emlős védelmében. Ők valószínűleg nem boldogok a hír olvastán Az Átlátszó írta meg március végén : nagy mennyiségű, vegyes építési hulladékot raktak le ismeretlenek, az ipari parkhoz tartozó egyik telekre.A földikutyáknak most kezdődik a tavaszi aktivitása, a hulladékhalmok közelében üvegcserepeket is kitúrtak az állatok.jelent meg először a hír a környezetkárosításról. Ott jelezték azt is, hogy polgármester tájékoztatást adott: feljelentést tettek az ügyben és az önkormányzat a saját költségén rehabilitálja a területet, amennyiben a felelősöket nem sikerül megtalálni. Az illegális hulladék lerakói ugyanis egy, a Baja Vagyon Zrt. kezelésében álló területet szemeltek ki a szemét elhelyezésére.A fogas vakony néven is ismert földikutya a rezgésekre is fokozottan érzékeny, tehát