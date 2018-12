Czeglédy-ügy: Keresetet nyújtott be Czeglédy Csaba, késedelmes ügyintézést, mulasztásokat kifogásol

Czeglédy Csaba jogászt és politikust, volt szombathelyi egyéni választókerületi képviselőt és 21 társát bűnszervezetben, üzletszerűen elkövetett, különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalással, valamint gazdasági csalással vádolják. A nyomozás már lezárult, de a Csongrád Megyei Főügyészség még nem emelt vádat az ügyben.



Czeglédy Csaba keresetében a büntetőeljárásban történt mulasztások, illetve késedelmes ügyintézések megállapítását kéri. Egyrészt azt kifogásolja, hogy a fellebbezést 18 nap késedelemmel terjesztette fel az elsőfokú bíróság a másodfokúhoz, holott az eljárási törvény haladéktalan kötelezettséget ró rá. Sérelmezi azt is, hogy óvadék iránti kérelméről előzetes letartóztatása miatt nem döntött külön az elsőfokú bíróság - ismertette a szóvivő.



A Szegedi Ítélőtábla a Kecskeméti Törvényszéket jelölte ki a per lefolytatására. Az alperes Szegedi Törvényszékkel szemben a felperes, Czeglédy Csaba csak megállapítást kért, tehát elégtételt, sérelemdíjat nem, de keresetét a perfelvételi tárgyalás lezárásig bármikor kiterjesztheti erre is - tette hozzá Bicskei Ferenc.



(leadképünk illusztráció - a szerk.)